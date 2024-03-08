Українські розробники збирають гроші на БПЛА дальньої розвідки зі ШІ для артилеристів

8 марта 2024 г., 15:35

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Платформа для мілітарних зборів «Доповідай» та defense tech стартап Buntar Aerospace запустили збір на виготовлення трьох комплексів БПЛА для дальньої розвідки Buntar 1. До збору вже долучилося 100 тиловиків, організатори планують залучити ще 150. Цільова сума збору – 7,5 млн грн.

Гроші потрібні для виготовлення безпілотних літальних апаратів дальньої розвідки моделі Buntar 1, спрямованих на допомогу українським артилеристам у виявленні та нейтралізації ворожих цілей. Їхня особливість – штучний інтелект, який допомагає оператору планувати операцію.

Ефективне знищення важливих цілей ворога надає значну перевагу на полі бою. Для виконання таких задач, окрім самих засобів ураження (HIMARS, ATACMS, JDAM), необхідні засоби розвідки, що спроможні працювати в умовах дії засобів радіоелектронної боротьби ворога та транслювати розвідувальні дані в режимі реального часу.

Для цих цілей вже є ефективне українське рішення від defense tech стартапу Buntar Aerospace. Комплекс безпілотників Buntar 1, який робить команда, ефективно протидіє РЕБ та оснащений розумною системою управління. Програмне забезпечення від Buntar допомагає продовжити цикл життя БПЛА у 10 разів.

Це рішення допомагає мінімізувати людський фактор. Під час планування місії та під час польоту система надаватиме зрозумілі та вчасні підказки, які допоможуть зберегти дрон та виконати місію.

Наразі команда успішно закінчила польові тести безпілотника дальньої розвідки Buntar 1 та працює над запуском виробництва.

Щоб приєднатись до збору та відкрити свою мінібанку, переходьте за посиланням. Тиловики можуть обрати комфортну суму (10/15/20/50 тис. грн) для банки й підтримати збір. Або можна просто підтримати збір своїм донатом на платформі «Доповідай».

Виготовлені за ці кошти БПЛА будуть направлені підрозділу «Сил оборони», що спеціалізується на дальніх розвідувальних польотах (з міркувань безпеки назва не розголошується).

Buntar Aerospace – це команда досвідчених інженерів, пілотів та менеджерів, що має за плечима багато років досвіду створення технологічних продуктів. Компанія є резидентом «Дія.City» та Brave1.

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