Українська інформаційна система DELTA стала основою управління об'єднаної команди країн-учасниць на навчаннях НАТО

6 октября 2025 г., 8:15

0

Tweet

Міноборони повідомило, що Україна вдруге поспіль долучилася до навчань НАТО REPMUS 2025 - найбільшого міжнародного заходу з відпрацювання застосування безпілотних систем у морських операціях. На півострові Троя (Португалія) протягом трьох тижнів військово-морські сили 24 країн спільно тестували новітні оборонні технології. Україна увійшла до складу «червоної» команди та забезпечила її управління через систему DELTA.

Як зазначається, за допомогою української бойової системи DELTA було скоординовано понад 100 безпілотних платформ - морських, підводних, наземних та повітряних. Крім координації дронів було підтверджено можливість інтеграції новітнього STANAG, що підтверджує сумісність з Альянсом та відкриває шлях до стандартизації українських рішень. Так само відеостріми з усіх безпілотників “червоної команди” проходили через DELTA (модуль Vezha).

«REPMUS 2025 підтвердив: українські технології не лише відповідають стандартам НАТО, а й формують нові підходи до ведення війни. DELTA підтвердила сумісність з найновішими стандартами Альянсу та на практиці забезпечила координацію сотень безпілотних систем різних типів. Це - доказ гнучкості наших рішень і здатності швидко адаптовуватися до будь-яких бойових дій на морі, суші чи в повітрі», - зазначив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Українська команда була сформована з військових різних видів і родів військ, однак ключову роль відігравали Військово-Морські Сили України, що забезпечили координацію та здатність ефективно діяти у складних багатонаціональних сценаріях.

Під час навчань українські військовослужбовці поділилися бойовим досвідом із партнерами. REPMUS 2025 закріпив статус України як партнера, що впливає на розвиток спільних технологій у сфері безпеки.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI