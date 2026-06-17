Українська Global Mark презентувала автономний підводний дрон з корисним навантаженням в 1 тонну

17 июня 2026 г., 8:25

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Як повідомляє «Мілітарний» в Україні з’явився важкий підводний дрон Sea Trident для знищення стратегічних цілей.





Апарат представила українська компанія Global Mark на міжнародній виставці Eurosatory, що проходила у Парижі.





Sea Trident адаптований для морських операцій, які потребують повної автономності та низького рівня помітності. Дрон здатний доставляти корисне навантаження вагою до 1000 кг до стратегічних цілей.





Зазначається, що новий підводний дрон може використовуватися для різних завдань - проведення ударних операцій, логістики та доставки вантажів, а також перехоплення та нейтралізації інших безпілотних підводних апаратів.





Підкреслюється, що Sea Trident оснащений системами повної автономності, адаптивної навігації та здатен здійснювати удари на великі відстан - дальність ходу сягає 2000 миль.





Маса презентованого підводного дрону складає 10 000 кг при габаритах 10 000 × 2 000 × 1 500 мм.





Повідомляється, що максимальна швидкість дрона досягає 10 вузлів (18,5 км/год), а крейсерська - 6 вузлів (11 км/год).





Робоча глибина занурення Sea Trident становить 60 метрів, що дозволяє йому ефективно працювати у прибережних зонах.

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