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Україна – єдина країна поза ЄС, яка ввійшла до європейського інкубатора Govtech4all

29 мая 2023 г., 16:25

Під час Digital Transformation Summit у Брюсселі оголошено про початок роботи GovTech-інкубатора Європейського Союзу Govtech4all, до якого ввійшли 14 країн і 21 організація-партнер. Серед них – «Міністерство цифрової трансформації України» та «Український фонд стартапів».

Партнерами проєкту Govtech4all стали провідні експерти та цифрові урядові агенції з усієї Європи. Зокрема, Бельгії, Данії, Естонії, Німеччини, Іспанії та інших. Україна стала єдиною країною – не членом ЄС, яка ввійшла до інкубатора. Основна ціль проєкту – впроваджувати інновації в урядах, щоб громадяни отримували зручні електронні сервіси. На першому етапі інкубатор Govtech4all розробить три пілотні проєкти, які планують реалізувати протягом 2023-2025 рр. На цей період нададуть 6 млн євро для їх реалізації.

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