Україна та Литва запускають програму Brave Lithuania

2 июня 2026 г., 8:05

Під час NATO–Ukraine Forum у Вільнюсі було оголошено про запуск ініціативи Brave Lithuania, яка спрямована на розвиток спільних оборонних інновацій України та Литви.





Про старт програми повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. Ініціативу спільно впроваджуватимуть Міністерство національної оборони Литовської Республіки, Міністерство оборони України та кластер Brave1.





Оголошення про запуск програми відбулося спільно з Прем’єр-міністром Литви Інгою Ругінене.





За словами Юлії Свириденко, Brave Lithuania допоможе українським і литовським розробникам швидше створювати та впроваджувати рішення у пріоритетних напрямах defence tech.





Йдеться, зокрема, про розробки у сферах безпілотних систем, РЕБ, штучного інтелекту, систем зв’язку та інших технологій, які потрібні на полі бою вже сьогодні.





«Українська оборонна промисловість сьогодні є однією з найдинамічніших у світі. З 2022 року наші виробничі спроможності зросли у 50 разів — з 1 млрд до 50 млрд доларів», — зазначила Прем’єр-міністр України.





Вона підкреслила, що Україна отримала унікальний досвід створення оборонних технологій в умовах сучасної повномасштабної війни. Литва є одним із наших найближчих партнерів у сфері безпеки та оборони.





«Об’єднання оборонних інноваційних екосистем наших країн відкриває нові можливості для спільних розробок», — наголосила Юлія Свириденко та додала, що такі партнерства зміцнюють обороноздатність України та посилюють безпеку всієї Європи.





З українського боку програму реалізовуватиме кластер оборонних технологій Brave1.

