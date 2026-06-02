 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Україна та Литва запускають програму Brave Lithuania

2 июня 2026 г., 8:05
0 
 
Під час NATO–Ukraine Forum у Вільнюсі було оголошено про запуск ініціативи Brave Lithuania, яка спрямована на розвиток спільних оборонних інновацій України та Литви.

Про старт програми повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. Ініціативу спільно впроваджуватимуть Міністерство національної оборони Литовської Республіки, Міністерство оборони України та кластер Brave1.

Оголошення про запуск програми відбулося спільно з Прем’єр-міністром Литви Інгою Ругінене.

За словами Юлії Свириденко, Brave Lithuania допоможе українським і литовським розробникам швидше створювати та впроваджувати рішення у пріоритетних напрямах defence tech.

Йдеться, зокрема, про розробки у сферах безпілотних систем, РЕБ, штучного інтелекту, систем зв’язку та інших технологій, які потрібні на полі бою вже сьогодні.

«Українська оборонна промисловість сьогодні є однією з найдинамічніших у світі. З 2022 року наші виробничі спроможності зросли у 50 разів — з 1 млрд до 50 млрд доларів», — зазначила Прем’єр-міністр України.

Вона підкреслила, що Україна отримала унікальний досвід створення оборонних технологій в умовах сучасної повномасштабної війни. Литва є одним із наших найближчих партнерів у сфері безпеки та оборони.

«Об’єднання оборонних інноваційних екосистем наших країн відкриває нові можливості для спільних розробок», — наголосила Юлія Свириденко та додала, що такі партнерства зміцнюють обороноздатність України та посилюють безпеку всієї Європи.

З українського боку програму реалізовуватиме кластер оборонних технологій Brave1.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новини

ТОП-блоги

ТОП-статті

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  