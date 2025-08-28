Україна та Литва спільно виготовлятимуть оборонну продукцію

28 августа 2025 г., 8:15

0

Tweet

Відповідний Лист про наміри щодо спільного виробництва оборонної продукції у Литві та Україні підписали у Києві Міністр оборони України Денис Шмигаль та Міністр національної оборони Литви Довілє Шакалєне.

«Разом фокусуємося на запуску спільних виробництв, зокрема зі створення далекобійних безпілотників. Обговорили конкретні перспективи промислової співпраці, які відкриваються завдяки Листу про наміри. Документ створює нові можливості для запуску спільних підприємств, розбудови українських компаній у Литві та обміну технологіями», - заявив Денис Шмигаль.

Він подякував литовській колезі за візит і продуктивну взаємодію. Важливо, що Литва продовжить спрямовувати 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні до 2027 року. Це сильний сигнал довготривалої підтримки наших воїнів, зазначив очільник Міноборони України.

Під час зустрічі очільники оборонних відомств зосередилися на залученні додаткового фінансування для закупівлі озброєння та розвитку української промисловості.

«Дякую Литві за системну й незмінну підтримку України на шляху до перемоги», - резюмував Денис Шмигаль.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6