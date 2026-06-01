Україна та Естонія посилюють співпрацю у сфері захисту критичної інфраструктури

Голова Держспецзв’язку Олександр Потій і Державний Секретар Урядового офісу Естонської Республіки Кейт Касемець в Естонії підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері захисту критичної інфраструктури.

Документ передбачає встановлення взаємовідносин та двостороннього співробітництва між Держспецзв’язку та Урядом офісу Естонської Республіки з метою об’єднання взаємних зусиль, а також технічних і людських ресурсів у сфері захисту критичної інфраструктури.

«Естонія – давній партнер Держспецзв’язку. Ми плідно співпрацюємо з Управлінням інформаційних систем Естонії (RIA), проводимо спільні воркшопи і тренінги з кіберзахисту тощо. Підписання Меморандуму у сфері захисту критичної інфраструктури – чергове свідчення нашої спільної зацікавленості в якісних результатах нашої співпраці», – зазначив Олександр Потій.

Він подякував Естонії за непохитну підтримку України та висловив готовність ділитися з естонськими колегами досвідом і найкращими практиками у сфері захисту критичної інфраструктури. І це саме той досвід, отримання якого прагнуть естонські фахівці.

«Через війну Україна має найповніший досвід щодо захисту об’єктів енергетики, зв’язку та інших життєво важливих систем. Хоча ми не можемо перенести практики країни, що воює, безпосередньо в Естонію, Україна, тим не менш, є найкращим партнером у світі для навчання. Завдяки цьому Меморандуму про співпрацю ми прагнемо наблизити український досвід як до естонських державних органів, так і до приватних компаній», – наголосив Кейт Касемець.

Меморандум передбачає обмін досвідом щодо планування захисту критичної інфраструктури, науково-методичну співпрацю щодо заходів планування захисту та підвищення стійкості КІ, підтримку в розробці нормативно-правових актів, зокрема впровадження найкращих світових практик та вимог Директиви Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2022/2557 від 14 грудня 2022 року про стійкість критично важливих суб’єктів та скасування Директиви Ради 2008/114/ЄС (Директива CER).

