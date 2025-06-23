Україна стає учасницею угоди щодо взаємного визнання сертифікатів на ІТ-продукцію

23 июня 2025 г., 17:25

Україна в особі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації офіційно приєдналася до Угоди про визнання загальних критеріїв (Common Criteria Recognition Arrangement – CCRA) як учасниця програми «Сертифікат споживача» (Certificate Consumer).

CCRA – це міжнародна угода, яка забезпечує взаємне визнання сертифікатів безпеки ІТ-продуктів, виданих у країнах-учасницях. Вона базується на стандарті ISO/IEC 15408.

Серед ключових переваг приєднання до угоди – взаємне визнання сертифікатів, виданих в одній з країн-учасниць всіма іншими країнами-учасницями. Завдяки цьому досягається економія коштів, адже більше не буде необхідності проходити сертифікацію в кожній із країн. Також підвищується довіра до ІТ-продуктів завдяки незалежному оцінюванню безпеки сертифікованих продуктів у акредитованих лабораторіях та спрощується вихід на міжнародні ринки.

Україна стала 34-ю країною-учасницею CCRA. У жовтні поточного року заплановано завершення офіційної процедури приєднання до неї.

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