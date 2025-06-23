 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Україна стає учасницею угоди щодо взаємного визнання сертифікатів на ІТ-продукцію

23 июня 2025 г., 17:25

Україна в особі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації офіційно приєдналася до Угоди про визнання загальних критеріїв (Common Criteria Recognition Arrangement – CCRA) як учасниця програми «Сертифікат споживача» (Certificate Consumer).

CCRA – це міжнародна угода, яка забезпечує взаємне визнання сертифікатів безпеки ІТ-продуктів, виданих у країнах-учасницях. Вона базується на стандарті ISO/IEC 15408.

Серед ключових переваг приєднання до угоди – взаємне визнання сертифікатів, виданих в одній з країн-учасниць всіма іншими країнами-учасницями. Завдяки цьому досягається економія коштів, адже більше не буде необхідності проходити сертифікацію в кожній із країн. Також підвищується довіра до ІТ-продуктів завдяки незалежному оцінюванню безпеки сертифікованих продуктів у акредитованих лабораторіях та спрощується вихід на міжнародні ринки.

Україна стала 34-ю країною-учасницею CCRA. У жовтні поточного року заплановано завершення офіційної процедури приєднання до неї.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  