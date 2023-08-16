Україна робить крок до диджиталізації судової системи

16 августа 2023 г., 13:09

Верховна рада України прийняла Закон 3200-ІХ щодо цифровізації правосуддя.

Важливим аспектом цього закону є вимога щодо обов'язкової реєстрації осіб, що беруть участь у судових засіданнях, у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі (ЄСІТС).

ЄСІТС повинна забезпечити ефективне функціонування судів та оптимізувати судовий процес, завдяки впровадженню цифровізації українського судочинства, зручному формату обміну процесуальними документами та роботі електронного суду.

«Цей крок на шляху до цифрового судочинства сприятиме впровадженню сучасних технологій та покращенню якості надання юридичних послуг через цифрові інструменти. Диджиталізація судової системи допоможе розширити доступ громадян до суду, зменшити терміни розгляду справ та забезпечити максимальний рівень прозорості та об'єктивності у судових рішеннях», підкреслили фахівці Асоціації ІТ Ukraine.

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