Удушливые объятия

27 ноября 2020 г., 15:35

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Старая поговорка про шаха и ишака обычно вспоминается тогда, когда разрешение какой-то ситуации откладывают «на потом», рассчитывая, что изменившиеся к тому времени условия сделают решение проблемы ненужным или приемлемым. Редко приходится видеть наступление этих самых условий.

Это я к тому, что, если помните, когда в начале года Франция ввела налог на доход транснациональных (в основном, американских) корпораций, то за них вступился Трамп, пригрозив ввести пошлины в размере 100% на французские вина и товары роскоши, и в итоге президенты договорились отложить введение налога до конца этого года. И вот наступил конец года и «шах умер», в смысле – Трамп проиграл выборы. И Франция в лице налоговой службы начинает предъявлять требования американским компаниям начинать платить налог. Тем более что ожидаемые переговоры с ОЭСР («Организацией экономического сотрудничества и развития») США остановили еще в июне и никуда не продвинулись. Новая администрация вряд ли будет склонна к торговым войнам, тем более что и физически вряд ли что-то сделает до будущего лета, так зачем же Франции, а потом и всей Европе, деньги терять?

В тоже время Великобритания запустит новое подразделение для контроля интернет-компаний – оно будет называться Digital Markets Unit и станет подразделением внутри нынешнего управления по конкуренции и рынкам (CMA). Начало его деятельности запланировано на апрель будущего года, а цель вполне конкретна – регулировать большие интернет-компании, такие как Google, Facebook и т.д.

Может быть, конечно, что в этом подразделении будут какие-то особые люди, не пытающиеся на интернет-рынок положить нормы какой-нибудь черной металлургии и сельского хозяйства, но я что-то сомневаюсь. Просто под предлогом «растущего влияния интернет-гигантов» и Брекзита увеличиваются бюрократические структуры.

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