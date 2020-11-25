Удалось кардинально улучшить лазеры VCSEL — «рабочую лошадку» датацентров

25 ноября 2020 г., 15:35

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Поверхностно-излучающий лазер с вертикальным резонатором (VCSEL) или просто вертикально-излучающий лазер, это разновидность полупроводникового лазерного диода, который испускает свет в направлении, перпендикулярном поверхности кристалла. Новая конструкция такого устройства, продемонстрированная сотрудниками университета им. Джорджа Вашингтона (округ Колумбия), отличается ещё более высоким быстродействием, чем известные VCSEL, широко используемые для создания энергоэффективной инфраструктуры скоростных оптических межсоединений в суперкомпьютерах и датацентрах.

Полоса пропускания стандартных VCSEL ограничена сверху тепловыми эффектами, паразитными сопротивлением и ёмкостью. Частота прямой модуляции VCSEL не может превышать 30 ГГц из-за эффектов нелинейного оптического усиления, известных как колебания релаксации усиления. В новом лазере темпоральную полосу пропускания (скорость) удалось вывести за предел частоты релаксационных колебаний, усилив оптическую обратную связь за счёт использования многочисленных поперечно-связанных резонансных полостей.

Представленное в журнале Nanophotonics изобретение является абсолютно новаторским, поскольку прямая обратная связь от каждого резонатора должна быть умеренной и может точно контролироваться через сопряжённые полости, обеспечивая большую свободу при проектировании. Авторы рассчитывают добиться от схемы со связанными резонаторами полосы модуляции в области 100 ГГц.

По мнению Хамеда Далира (Hamed Dalir), изобретателя этой технологии, она появилась в нужное время, когда спрос на услуги передачи данных заставляет индустрию коммуникаций быстро двигаться к сетям 6G, когда требуются надёжные датчики приближения для умных автомобилей и сенсоры для идентификации по лицу — для смартфонов. Кроме того, система сопряжённых полостей открывает путь для новых приложений в квантовых информационных процессорах, таких как когерентные машины Изинга.

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