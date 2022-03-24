Uber вертається до 5 міст України та надає понад 3,5 млн дол підртимки

24 марта 2022 г., 16:15

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Компанія Uber оголосила, що надала понад 3,5 мільйона доларів на гуманітарну підтримку України.



Опція «Uber для України» працює у 75 містах у 16 країнах світу. Кожен користувач, який обирає цю опцію для своєї поїздки, робить свій внесок у допомогу Україні. Всі пожертви надходять до Міжнародного комітету порятунку.



Нова функція в Європі є доповненням до кнопки Uber Donate, що була запущена на початку цього місяця в США. Наразі за допомогою цієї кнопки вже вдалося зібрати понад 3 мільйони доларів – з них понад 2 мільйони пожертвували американські користувачі додатку, ще 1 мільйон надійшов від Uber. Крім цього, Uber пожертвував 500 тисяч доларів Міжнародній федерації Червоного Хреста та Всесвітній продовольчій програмі ООН для надання гуманітарної допомоги в Україні та в сусідніх країнах. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну Uber пропонує людям, що вимушені виїжджати з України, промокоди на безоплатні поїздки на польському кордоні та у містах, де працює сервіс.



Також Uber повідомила, що відновлює свою діяльність в Україні - на даний час сервіс є доступним у 5 містах, щоб забезпечувати необхідні поїздки та транспортування гуманітарної допомоги. Безоплатні поїздки зараз доступні у Вінниці, Івано-Франківську, Львові, Тернополі та Чернівцях: за промокодом «SLAVAUA» компанія пропонує знижки до 150 гривень на три поїздки до 31 березня 2022 року.



«Uber продовжуватиме працювати над відновленням роботи в інших містах України, надаючи пріоритет безпеці та тісній співпраці з місцевою владою й неурядовими організаціями. Наразі всі платежі за поїздки в Україні у повному обсязі надходять водіям, Uber не бере комісій», — коментує Марчін Мочирог, генеральний менеджер Uber у Центральній та Східній Європі.



Крім того, поїздки між Львовом і польським кордоном тепер доступні за допомогою додатка Uber та спеціальної опції Uber Aid для полегшення евакуації та благодійної діяльності.



Поїздки з Uber Aid доступні на маршрутах між Львовом та пунктами пропуску на кордоні Польщі, наведеними нижче. Поїздка на кожному з цих маршрутів коштує 1500 грн, але завдяки спеціальній акції її можна здійснити безкоштовно.



Можна скористатеся промокодами на дві безкоштовні поїздки між Львовом і польським кордоном.



Враховуючи понад 2 мільйони українців, що вимушено виїхали до Польщі та Румунії, Uber надав допомогу еквівалентну 200 тисячам доларів неурядовим організаціям, що забезпечують притулок і транспорт для переселенців. Безоплатні поїздки через додаток також доступні для всіх, хто прямує до пунктів збору пожертв, організованих Червоним Хрестом. Також на польському кордоні доступна послуга Uber Aid для безоплатних поїздок до Любліна та Ряшева.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист