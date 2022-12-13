13 декабря 2022 г., 14:15

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Компанія TSMC подолала більш широкий спад виробництва чіпів, збільшивши виручку на 50% завдяки замовленням на iPhone від Apple



TSMC, найбільший в світі контрактний виробник мікросхем, повідомив про різке зростання виручки в листопаді частково завдяки замовленням напівпровідників для смартфонів високого рівня, таких як iPhone від Apple.



Тайванська компанія заявила, що виручка в листопаді склала 222,71 мільярда нових тайванських доларів (7,27 млрд дол.), що на 50,2% більше в річному обчисленні.



Експерти вказують, що TSMC впоралася з уповільненням темпів зростання на ринку мікросхем в умовах зростання цін, побоювань глобальної рецесії і збоїв через Covid в Китаї.



Звіт про доходи за листопад показує, що TSMC знаходиться на шляху до досягнення раніше заявленого прогнозу на четвертий квартал в розмірі від 19,9 до 20,7 мільярда доларів. У жовтні і листопаді виручка TSMC склала близько 14,1 млрд дол.



Доходи TSMC в жовтні-листопаді йдуть по плану в порівнянні з тим, що керівництво прогнозувало 2 місяці тому, незважаючи на значне уповільнення бізнесу в багатьох інших напівпровідникових компаніях, підкреслюють аналітики Counterpoint Research. також зазначається, що деякі чіпи для так званих високопродуктивних обчислень також внесли свій внесок у сильний результат тайваньского виробника.



Раніше на цьому тижні TSMC оголосила про відкриття другого заводу з виробництва мікросхем в Арізоні, збільшивши свої інвестиції з 12 до 40 мільярдів доларів. Президент США Джо Байден був присутній на заході, де було оголошено про інвестиції, підкресливши критичну роль, яку TSMC буде відігравати в американському напівпровідниковому секторі. Генеральний директор Apple Тім Кук також був присутній на заході TSMC і заявив, що виробник iPhone буде купувати мікросхеми TSMC, вироблені в США.



У той час як листопадові доходи TSMC отримують поштовх від Apple, аналітики стурбовані більш слабкими замовленнями в наступному році.

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