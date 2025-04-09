Скандал з Signal - у всьому винна Siri

9 апреля 2025 г., 17:25

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В історії з чатом у Signal знайшли винного – це виявилася Siri. Радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц випадково додав журналіста Atlantic Джеффрі Голдберга до групового чату Signal про запланований військовий удар у Ємені через автоматичну пропозицію Siri оновити контакт.

За даними Guardian, усе відбулося в кілька етапів. Голдберг надіслав до штабу Трампа лист про статтю, що критикує ставлення експрезидента до поранених військовослужбовців. Для протидії цій історії до справи підключили Волца. Представник Трампа Браян Г'юз скопіював вміст листа, включно з підписом із номером телефону Голдберга, у свій лист Волцу. Потім iPhone Волца запропонував «оновлення контакту», додавши невідомий номер до наявного контакту Хьюза.

Що тільки доводить правоту мого висновку, який я повторюю за будь-якої зручної нагоди останні років 15 – жоден геніальний продуктовий менеджер не в змозі вгадати, як користувач насправді використовуватиме його продукт. Звісно, неперевершеним чемпіоном у цьому плані є невеличка компанія, в якій поштову скриньку на безплатному сервері використовували як місце зберігання документів, включно з «Кошиком», де зберігали найважливіші документи. Але цьогорічний приклад теж непоганий.

У всьому винна Siri

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