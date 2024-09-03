 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

У «Трембіті» проведено вже 7 млрд транзакцій між держреєстрами

3 сентября 2024 г., 10:25

З моменту запуску «Трембіті» - системі обміну даними, що допомагає взаємодії реєстрів та державних органів - у 2020 році здійснили вже 7 млрд транзакцій.

«Тільки уявіть, «Трембіта» зекономила понад 82 тисячі років життя українців і понад 25,5 мільярдів гривень. А ще 7 млрд транзакцій — це приблизно 146 вагонів, які повністю заповнені аркушами паперу А4», заявили у Міністерстві цифрової трансформації.

У Мінцифрі зазначили також, що завдяки «Трембіті» ви не тільки користуєтесь послугами швидко та прозоро, а й економите час, кошти за проїзд та ксерокопії і допомагаєте зберегти екологію, зменшуючи викиди чадного газу.

Трембіта активно розвивається за підтримки Європейського Союзу в межах проєктів EU4DigitalUA та DT4UA, які впроваджує Академія електронного управління.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  