У «Трембіті» проведено вже 7 млрд транзакцій між держреєстрами

3 сентября 2024 г., 10:25

З моменту запуску «Трембіті» - системі обміну даними, що допомагає взаємодії реєстрів та державних органів - у 2020 році здійснили вже 7 млрд транзакцій.



«Тільки уявіть, «Трембіта» зекономила понад 82 тисячі років життя українців і понад 25,5 мільярдів гривень. А ще 7 млрд транзакцій — це приблизно 146 вагонів, які повністю заповнені аркушами паперу А4», заявили у Міністерстві цифрової трансформації.



У Мінцифрі зазначили також, що завдяки «Трембіті» ви не тільки користуєтесь послугами швидко та прозоро, а й економите час, кошти за проїзд та ксерокопії і допомагаєте зберегти екологію, зменшуючи викиди чадного газу.



Трембіта активно розвивається за підтримки Європейського Союзу в межах проєктів EU4DigitalUA та DT4UA, які впроваджує Академія електронного управління.

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