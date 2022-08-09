У Тернополі зʼявилася «Розумна квітка», яка виробляє 2,5 кВт з сонячного світла

9 августа 2022 г., 8:25

У Тернополі відбулося офіційне відкриття та представлення першої в Україні встановленої інноваційної сонячної енергетичної системи Smartflower.



Під елегантним дизайном конструкції (установка схожа на величезну квітку соняха) криється будова, повністю інтегрована з інтелектуальними функціями для поєднання ефективності та краси.



Реалізація проєкту у сфері зеленої енергетики відбулася завдяки співпраці ТОВ «Енерджі Інжинірингова компанія» з австрійсько-американською компанією «Smart Flower Solar» у сфері альтернативної енергетики.



Установка SmartFlower використовує систему інтелектуального відстеження сонця, виробляючи до 40% більше енергії, ніж традиційні стаціонарні сонячні панелі. Крім того, щодня під час заходу сонця Smartflower автоматично складатиметься й очищатиметься, щоб підтримувати максимальний видобуток електрики від сонячної енергії.



Номінальна потужність сонячної системи складає 2,5 кВт, відтак за рік можна отримати від 4000 до 6200 кіловат енергії залежно від погоди і клімату.

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