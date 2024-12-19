У США можуть заборонити продажі маршрутизатори TP-Link

19 декабря 2024 г., 11:45

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The Wall Street Journal повідомляє, що кілька федеральних агентств розслідують діяльність китайського виробника маршрутизаторів TP-Link Technologies.

Принаймні одне з розслідувань зосереджується на потенційних ризиках для кібербезпеки, які становлять пристрої компанії. Інше розслідування, яке веде Міністерство юстиції, зосереджене на тому, чи використовувала TP-Link антиконкурентні методи ціноутворення на свою продукцію. Вважається, що розслідування може призвести до заборони роутерів компанії в наступному році.

Компанія TP-Link, що базується в Шеньчжені, є одним з провідних світових виробників маршрутизаторів.

Як повідомляється, популярність маршрутизаторів TP-Link різко зросла під час пандемії. Згідно з дослідженням, на яке посилається видання, частка компанії на американському ринку маршрутизаторів для дому та малого бізнесу зросла більш ніж утричі - з 20% у 2019 році до 65% цього року. Це зростання частково зумовлене дистриб'юторськими угодами з інтернет-провайдерами. Багато з них постачають маршрутизатори TP-Link споживачам, коли вони отримують сервіс.

У деяких випадках маршрутизатори TP-Link коштують вдвічі дешевше, ніж у конкурентів. Як повідомляється, чиновники Мін'юсту з'ясовують, чи не порушила компанія закон, який забороняє монополіям продавати продукцію за ціною, меншою за її собівартість.

Окремо Міністерство оборони США розслідує, чи не містять маршрутизатори TP-Link вразливості для національної безпеки. Як повідомляється, чиновники розпочали перевірку на початку цього року.

TP-Link також стала об'єктом пильної уваги з боку Управління інформаційно-комунікаційних технологій і послуг Міністерства торгівлі США (OICTS). Офіс має повноваження забороняти компаніям у визначених країнах продавати технологічні продукти американським клієнтам. Як повідомляється, OICTS надіслало TP-Link повістку до суду, але наразі незрозуміло, яку саме інформацію чиновники хотіли отримати від компанії.

У звіті цитуються джерела, які стверджують, що TP-Link «регулярно» постачає роутери з вразливостями. Продукти конкурентів також іноді містять проблеми з кібербезпекою. Однак, як повідомляється, TP-Link «не взаємодіє з дослідниками безпеки, стурбованими» проблемами в її обладнанні.

Інформація про розслідування з'явилася невдовзі після того, як Microsoft виявила ботнет маршрутизаторів, що складається переважно з пристроїв TP-Link. У своєму блозі на початку цього місяця технологічний гігант детально описав, що ці пристрої використовуються китайськими державними хакерами для здійснення кібератак.

У Microsoft розповіли, що хакери отримують доступ до роутерів, використовуючи вразливість, а потім завантажують шкідливий код. За даними компанії, ботнет налічує близько 8 000 роутерів у будь-який момент часу. Вони використовуються для запуску атак «розпилення паролів» - кібератак, під час яких хакери намагаються отримати доступ до облікових записів користувачів, вводячи поширені паролі.

За даними Microsoft, облікові дані для входу, які хакери викрадають за допомогою скомпрометованих роутерів, використовуються кількома іншими суб'єктами кібератак, підтримуваними китайською державою. Відомо, що один з цих суб'єктів, який відстежується як Storm-0940, націлений на урядові установи, компанії оборонно-промислової бази та низку інших організацій.

The Wall Street Journal повідомив, що американські чиновники можуть заблокувати продажі роутерів TP-Link у США в наступному році. Заборона буде реалізована OICTS, офісом Міністерства торгівлі, який веде одне з розслідувань щодо компанії.

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