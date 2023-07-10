У соцмережі Threads від Meta через три дні після старту було вже 70 млн користувачів

10 июля 2023 г., 9:35

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Нещодавно запущена соціальна мережа Threads компанії Meta Platforms перевищила 70 мільйонів користувачів, повідомив генеральний директор компанії Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) 8 липня.

«70 мільйонів підписників на Threads станом на сьогоднішній ранок. Це набагато більше, ніж ми очікували», - написав Цукерберг у пості, або темі, на новій платформі. Ця віха настала приблизно через день після того, як кількість користувачів Threads досягла 30 мільйонів, і менш ніж через три дні після запуску.

Threads - це текстово-орієнтована соціальна мережа, яку компанія Meta позиціонує як альтернативу Twitter. Користувачі можуть публікувати пости до 500 символів, а також фотографії та відео. Вміст з акаунтів, на які користувач підписаний, з’являється в централізованій стрічці.

Згідно зі звітом, опублікованим минулого місяця, розробка Threads розпочалася в січні. Як повідомляється, до релізу додаток був відомий як Project 92 і Barcelona всередині компанії. Офіційно Threads з’явився в мережі о 19:00 за східноєвропейським часом у минулу середу, приблизно за півдня до запланованої дати запуску.

Threads був розроблений дочірньою компанією Meta, яка займається Instagram, і тісно інтегрований з цим сервісом. Користувачі можуть зареєструватися в додатку лише за допомогою свого акаунта в Instagram. Крім того, можливості видалення профілю в обох сервісах наразі пов’язані між собою, хоча Meta працює над тим, щоб змінити цю функцію.

У четвер глава Instagram Адам Моссері (Adam Mosseri) заявив виданню The Verge, що «волатильність» і «непередбачуваність» Twitter з моменту його придбання Ілоном Маском створили ринкову можливість для Meta. Рішення Маска обмежити кількість твітів, які користувачі можуть переглядати в день, як повідомляється, зіграло певну роль у прийнятті рішення про запуск Threads на цьому тижні.

Моссері повідомив, що згодом Meta планує розгорнути підтримку протоколу ActivityPub у Threads. Цей протокол дозволяє користувачам однієї соціальної мережі переглядати контент з іншої, не відкриваючи нову вкладку.

За словами Meta, користувачі Threads в майбутньому отримають можливість взаємодіяти з контентом з Mastodon, який вже підтримує ActivityPub. Компанія натякнула, що інтеграція з іншими сервісами, сумісними з ActivityPub, також може бути додана. «Незабаром ви зможете стежити за людьми на інших платформах, таких як Mastodon, і взаємодіяти з ними», - йдеться в повідомленні в інтерфейсі Threads.

Наразі Threads доступний у 100 країнах світу, включаючи США, але додаток поки що не доступний у країнах Європейського Союзу. За словами Моссері, це пов’язано з тим, що Meta виявила, що їй складно дотримуватися правил ЄС щодо захисту персональних даних.

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