У Шеньчжені переводять заводи на роботу із "замкнутим циклом", щоб приборкати COVID-19

26 июля 2022 г., 11:25

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Як повідомляє Reuters, уряд китайського міста Шеньчжень надіслало розпорядження 100 великим компаніям, включаючи Foxconn, створити системи "замкнутого циклу" для боротьби з COVID-19.



Тайванська компанія Foxconn заявила, що операції на її підприємствах у Шеньчжені були «нормальними» і що вона буде дотримуватися вказівок уряду для створення безпечного виробництва.



У наказі, виданому департаменту промисловості та інформації Шеньчженя, говориться, що великі компанії, включаючи BYD, Huawei Technologies та ZTE, повинні мінімізувати вхід і вихід у так звані "виробничі цикли".



Під час карантину в квітні та травні китайський економічний центр Шанхай намагався залишити фабрики відкритими в режимі "замкнутого циклу", коли персонал живе та працює на місці, але підприємства заявили, що ці домовленості створюють численні труднощі.



Шеньчжень, технологічний центр із майже 18 мільйонами людей, повідомив у неділю про виявлення 21 людину з інфекцією COVID-19, днем ​​раніше було 19.



Хоча за світовими стандартами кількість випадків низька, повільне зростання протягом останнього тижня змусило місцеву владу посилити пильність. Мова йде про дотримування політики «динамічного нуля» центрального уряду щодо стримування спалахів, як тільки вони виникають.



Шеньчжень не наказав повністю закрити підприємства чи жорстко обмежити пересування людей, але там опечатано житлові комплекси та будівлі, визначені як групи підвищеного ризику.



Багато офісів, ресторанів і громадських місць у Шеньчжені вимагали підтвердження тесту на COVID протягом 24 годин з понеділка.



Під час спалаху в березні Шеньчжень прийняв один тиждень так званого «повільного життя», коли жителі проходили кілька раундів тестування і здебільшого залишалися вдома, коли одному члену кожної родини дозволяли виходити кожні кілька днів, щоб купити речі першої потреби.

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