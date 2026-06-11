У рамках програми «Енергопідтримка для ФОП» подано 43 658 заяв, а сума наданої допомоги склала 438,9 млн грн

11 июня 2026 г., 10:25

Програма, спрямована на підтримку мікро- та малого бізнесу в умовах енергетичних викликів, передбачала безповоротну фінансову допомогу від 7 500 до 15 000 грн залежно від кількості найманих працівників. Кошти надавалися на забезпечення енергонезалежності бізнесу та не підлягали оподаткуванню.





Отриману допомогу підприємці могли спрямувати на:





придбання генераторів, акумуляторів, інверторів, сонячних панелей та зарядних станцій;

закупівлю палива для генераторів та обладнання;

оплату комунальних послуг з електропостачання;

монтаж і ремонт енергетичного обладнання.

Участь у програмі могли взяти ФОПи 2 та 3 групи єдиного податку, які мають щонайменше одного найманого працівника, не мають заборгованості зі сплати ЄСВ та здійснюють діяльність у соціально важливих сферах.





«Енергопідтримка для ФОП» стала одним із інструментів підтримки підприємців, допомагаючи бізнесу забезпечувати безперервність роботи, зберігати робочі місця та підвищувати власну енергетичну стійкість. Завершилась програма 31 травня.

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