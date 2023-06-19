У першому кварталі спостерігалося стійке зростання продажів комутаторів Ethernet - на 31,5%

19 июня 2023 г., 10:25

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У першому кварталі 2023 року, згідно з IDC, на світовому ринку комутаторів Ethernet відмічено збільшення дохід на 31,5% в річному обчисленні до 10 млрд дол. Загальний світовий ринок маршрутизаторів для підприємств і провайдерів послуг у І кв. зафіксував дохід у розмірі 4,1 млрд дол., що на 14,1% більше в річному обчисленні.





Зростання ринку комутаторів Ethernet за минулий квартал ґрунтується на зростанні у 19,4% за весь 2022 рік. У І кв. продемонстроване зростання як в сегменті дата-центрів, так продажів у інші сегменти. Доходи по напрямках «не ЦОД» зросли на 38,7% в річному обчисленні, в той час, як поставки за кількістю портів зросли на 14,1%. Доходи в сегменті ринку дата-центрів зросли на 23,2% у першому кварталі, тоді як по портах поставки збільшилися на 19,7%.





Високошвидкісні сегменти ринку комутаторів Ethernet продовжують демонструвати високі темпи зростання завдяки гіперскейлерам і хмарним провайдерам, які нарощують мережеві потужності центрів обробки даних. Доходи ринку комутаторів 200/400 GbE зросли на 141,3% в річному обчисленні в І кв. і на 14,3% послідовно з ІV кв. 2022. Доходи від 100GbE зросли на 18,2% в річному обчисленні у першому кварталі, від 25/50 GbE - на 21,1%.





Щодо низькошвидкісних комутаторів, які зазвичай розгортаються в корпоративних кампусах і філіях, також продемонстрували сильні позиції. Доходи від продажу комутаторів 1GbE зросли на 43,7%, 10GbE - на 9,7%. Постачання комутаторів 2,5/5GbE, також відомих як мультигігабітні комутатори Ethernet, зросли на 128%.





З географічної точки зору, ринок комутаторів Ethernet зріс у більшості регіонів світу. В Азійсько-Тихоокеанському регіоні (за винятком Японії та Китаю) ринок виріс на 31,8% в річному обчисленні, але в КНР ринок впав на 5%. У Сполучених Штатах ринок зріс на 40,3%, а ринок Канади збільшився на 39,1%. Продажі у Латинської Америці зросли на 65,3%, у Західній Європі - на 36,1%, а в Центральній та Східній Європі - на 16,4%. У регіоні Близького Сходу та Африки ринок виріс на 40,4% за квартал.





"Ринок комутаторів Ethernet продовжував демонструвати високі темпи зростання в першому кварталі 2023 року, що було зумовлено низкою факторів, - зазначив Брендон Батлер (Brandon Butler), менеджер з досліджень корпоративних мереж в IDC. - Одним з важливих факторів є постійне зменшення дефіциту компонентів, що дозволяє вендорам визнавати доходи від виконання відкладених замовлень на продукцію. Тим часом підключення залишається ще одним важливим драйвером ринку, оскільки підприємства, провайдери послуг і гіперскейлери продовжують розгортати все більш швидкісні комутаційні потужності Ethernet, щоб задовольнити вимоги світу, який переходить на цифрові технології".





На сегмент провайдерів послуг, який включає як телекомунікаційних, так і хмарних провайдерів, припало 77,7% загального доходу ринку. У І кв. сегмент провайдерів послуг збільш закупки на 13,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Доходи в корпоративному сегменті становлять решту ринку і зросли на 17,6% порівняно з першим кварталом 2022 року. У регіональному розрізі ринок комбінованих провайдерських і корпоративних маршрутизаторів в Америці виріс на 30,4%, а в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (включаючи Китай і Японію) - на 6,7%, у регіоні EMEA - на 1,3%.





Доходи Cisco від продажу комутаторів Ethernet збільшилися на 33,7% за звітний період, що забезпечило компанії частку ринку в 46%. Доходи компанії від комбінованих послуг для провайдерів і корпоративних маршрутизаторів зросли на 18,2%, що дало частку ринку в 37,9%.





Доходи Arista Networks від продажу комутаторів Ethernet зросли на 61,6%, компанія отримала 11,4% частки ринку.





Продажі Huawei у сегменті зросли на 5,5%, що забезпечило компанії частку ринку в 6%. Сукупний дохід компанії від продажу корпоративних маршрутизаторів і SP-маршрутизаторів зріс на 2,7%, що дало компанії ринкову частку в 23,6%.





Дохід HPE від комутаторів Ethernet збільшився на 54,9% у І кв., що дозволило компанії зайняти частку ринку у 7,0%.





H3C отримала зниження на 15,% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що забезпечило компанії ринкову частку в 3,6%. На ринку комбінованих послуг провайдерів та корпоративної маршрутизації зниження на 10,3%, як результат частка ринку в 1,6%.

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