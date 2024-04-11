У патентній суперечці щодо хмарних сховищ суд назначив Amazon виплату у 525 млн дол.

11 апреля 2024 г., 17:25

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Reuters пише, що суд постановив сплатити Amazon Web Services технологічній компанії Kove 525 мільйонів доларів за порушення її патентних прав на технологію зберігання даних.

Присяжні федерального суду штату Іллінойс вирішили, що AWS порушила три патенти Kove, що охоплюють технологію, яка, за словами останньої, стала "важливою" для Amazon «у зберіганні та отримуванні величезних обсягів даних".

Представник Amazon заявив, що компанія не згодна з вироком і має намір подати апеляцію.

Провідний адвокат Kove Кортланд Райхман (Courtland Reichman) назвав вирок "свідченням сили інновацій та важливості захисту прав інтелектуальної власності для компаній-початківців від технологічних гігантів".

У 2018 році чиказька Kove подала позов проти Amazon до Окружного суду Північного округу штату Іллінойс. Компанія заявила, що вона стала першопрохідцем у технології, яка дозволила створити високопродуктивне хмарне сховище "за багато років до появи хмарних технологій".

Представники Kove стверджували, що сервіс зберігання даних Amazon S3, сервіс баз даних DynamoDB та інші продукти AWS порушують її патенти на хмарні сховища. У середу присяжні погодилися з Kove, що AWS порушила всі три патенти, хоча і відкинули твердження Kove про те, що Amazon порушила його права навмисно.

AWS заперечувала звинувачення і стверджувала, що патенти є недійсними.

Kove також подала до суду на Google в минулому році за порушення тих же патентів в окремому судовому процесі в Іллінойсі, який все ще триває.

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