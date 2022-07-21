У минулому кварталі дохід SAP від хмарних технологій зріс на 34% до 3,06 мільярда євро.

21 июля 2022 г., 15:35

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Як повідомляє Reuters, акції SAP у четвер впали на 4% після того, як виробник зменшив свій прогноз прибутку на рік, посилаючись на ситуацію, обумовлену війною в Україні.



Компанія знизила свій прогноз скоригованого прибутку на 2022 рік до 7,6–7,9 мільярда євро з діапазону від 7,8 до 8,25 мільярда євро. SAP, однак, підтвердила свій прогноз доходу.



Німецька компанія вказала на вплив війни в Україні на скоригований прибуток у розмірі 350 мільйонів євро за постійних курсів валют і потенційне зниження доходу від ліцензування програмного забезпечення.



Вихід компанії з Росії та Білорусі призвів до виплати вихідної допомоги співробітникам та знецінення активів на суму близько 120 мільйонів євро.



«Вихід ще триває. Ми повідомили наших співробітників, і вони покинуть компанію протягом 2022 року», сказав генеральний директор Крістіан Кляйн (Christian Klein) під час телефонної розмови з журналістами.



«Наш перехід до хмари відбувається з випередженням графіка, і ми перевершили очікування, а дохід від хмари став найбільшим джерелом доходу SAP», оголосив Кляйн у заяві.



У минулому кварталі дохід компанії від хмарних технологій зріс на 34% до 3,06 мільярда євро. Поточний хмарний резерв, який вимірює вхідний бізнес, зріс на 34% до 10,40 мільярда євро.



Понад 650 клієнтів обрали SAP S/4HANA протягом кварталу, збільшивши загальну кількість користувачів приблизно до 20 000. Цей показник на 15% більше, ніж у минулому році. У другому кварталі більше 60% клієнтів SAP S/4HANA були з числа нових.



Більше ніж 650 покупців вибрали SAP S/4HANA в минулому кварталі, збільшуючи загальне використання цієї системи майже до 20 тис замовників, на 15% року за рік, з яких більше 14,500 є живі. У другому кварталі, більше ніж 60% додаткових SAP S/4HANA customers були net new.



Загальний дохід за квартал зріс до 7,52 мільярда євро за незмінним курсом валют з 7,08 мільярда євро. Згідно з опитуванням Refinitiv, аналітики очікували 7,32 мільярда євро.



Скоригований прибуток на акцію склав 28 центів, що нижче оцінок у 44 центи, в основному через менший внесок від Sapphire Ventures. Внесок інвестицій венчурної компанії SAP знизився приблизно на 1 мільярд євро порівняно з минулим роком.

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