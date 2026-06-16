У Кореї розробили органічний транзистор, що об'єднує процесор, пам'ять та дисплей

16 июня 2026 г., 15:25

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Дослідники з Сеульського національного університету (SNU) здійснили прорив у сфері гнучкої електроніки, створивши ультранизьковольтний електрохімічний органічний транзистор. Новий напівпровідниковий пристрій здатний одночасно виконувати три критично важливі функції: обробляти сигнали, зберігати дані в пам'яті та випромінювати світло.



Ця розробка кардинально спрощує архітектуру майбутніх гаджетів. Досі для збору, обробки та візуалізації біосигналів інженерам доводилося з'єднувати між собою кілька окремих чипів та екранів. Це робило натільні пристрої громіздкими, жорсткими та енергомісткими. Корейська технологія дозволяє інтегрувати весь цей функціонал у тонкий та гнучкий монолітний шар.



Органічні світловипромінювальні транзистори давно вважалися перспективними кандидатами для медичних пристроїв, що наклеюються на шкіру (on-skin electronics). Проте класичні моделі вимагали величезної робочої напруги - від 80 до 180 В - через велику відстань між електродами та високий бар'єр для інжекції електронів. Навіть використання іонного допуску раніше не дозволяло опустити поріг нижче 3,5 В, а сама зона світіння залишалася вузькою та нестабільною.



Команда під керівництвом професора Тхе Ву Лі (Tae-Woo Lee) розв'язала цю проблему, додавши в активний шар напівпровідника спеціальний підсилювач транспорту іонів. Це спровокувало утворення так званого подвійного електричного шару на межі з електродом.



В результаті було досягнуто ефективне інжектування електронів без високої напруги чи нестабільного легування; стабільне та яскраве світіння за напруги менш як 3,5 В (що раніше вважалося неможливим); широка та просторово зафіксована зона емісії світла.



Окрім випромінювання світла, транзистор продемонстрував властивості нейроморфного процесора та пам'яті. Пристрій здатний накопичувати реакцію на повторювані зовнішні подразники (стимули) та утримувати цю інформацію протягом певного часу, імітуючи роботу людських синапсів.



Щоб довести практичну цінність винаходу, вчені створили прототип гнучкого натільного дисплея. Уся інтелектуальна система живиться всього від двох звичайних батарейок на 1,5 В, демонструючи екстремально низьке енергоспоживання.



Ця технологія закладає основу для інтерактивних систем нового покоління, де інформація після обчислення негайно візуалізується у вигляді світлового сигналу прямо на тілі користувача, без затримок на передачу даних до зовнішніх пристроїв.



«Ця робота є надзвичайно важливою, оскільки ми довели можливість інтеграції обчислень, пам'яті та дисплея всередині одного напівпровідникового компонента, - підкреслив керівник дослідження професор Тхе Ву Лі. - У майбутньому ми плануємо розвинути цю технологію до повноцінної натільної напівпровідникової платформи, яку можна буде застосовувати в інтелектуальній штучній шкірі та терапевтичній смартмедицині».



Нова розробка відкриває прямий шлях до застосування «розумної шкіри» в реабілітації, екстреній медичній допомозі, професійному спорті та системах безперервного відстеження здоров'я.

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