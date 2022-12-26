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У канадській Манітобі можна отримати місцеве водійське посвідчення, через Дію

26 декабря 2022 г., 15:15

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що команда Мінцифри активно працює над міжнародними партнерствами.

Одна з останніх домовленостей - з канадською провінцією Манітоба. Відтепер там можна отримати місцеве водійське посвідчення, просто надавши водійське в Дії.

«Далі - більше! Ведемо переговори з установами та організаціями з понад 14 країн. Щоб українці могли отримувати послуги з цифровими документами у Дії, де б вони не перебували. Майбутнє за цифровізацією. Робимо Україну трендсетером у цьому процесі», наголосив Михайло Федоров.

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