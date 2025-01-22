У ІІІ кв. 2024 р. інвестиції у хмарну інфраструктуру зросли на 115,3% до 57,3 млрд дол.

22 января 2025 г., 14:25

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Згідно з даними щоквартального звіту IDC «Enterprise Infrastructure Tracker: Buyer and Cloud Deployment», витрати на продукти обчислювальної інфраструктури та інфраструктури зберігання даних для хмарних розгортань, включаючи виділені та спільні ІТ-середовища, у третьому кварталі 2024 року зросли на 115,3% до 57,3 млрд дол у річному обчисленні.

Витрати на хмарну інфраструктуру продовжують випереджати нехмарний сегмент, останній зріс на 28,6% за той же період до 19,6 млрд дол.

У сегменті хмарної інфраструктури спостерігалося більш низьке зростання попиту на одиницю продукції на 15,6%, що пов'язано з постійним збільшенням ASP, в основному пов'язаним з експоненціальним зростанням поставок серверів з графічними процесорами.

«Зростання витрат на хмарну інфраструктуру продовжує стимулюватися прискореними інвестиціями в сервери, які спрямовані не лише на підтримку ініціатив зі штучного інтелекту, але й на підтримку великих проектів з високопродуктивних обчислень, які були представлені нещодавно, - зазначив Хуан Пабло Семінара (Juan Pablo Seminara), директор відділу IDC по відстеженню корпоративної інфраструктури. - Після року, коли попит був зосереджений на створенні сервісної інфраструктури для розробки та навчання моделей AI, ми почнемо бачити більше інвестицій, орієнтованих на виведення моделей AI, що змістить попит у бік менш щільних платформ на базі GPU. Останні звичайно, продовжать користуватися попитом протягом 2025 року і далі, але з менш агресивними темпами, ніж у минулому році».

Витрати на спільну хмарну інфраструктуру в третьому кварталі досягли 47,9 мільярда доларів, що на 136,5% більше, ніж рік тому. Категорія спільної хмарної інфраструктури продовжує захоплювати найбільшу частку витрат у порівнянні з виділеними розгортаннями і нехмарними витратами: у III кв. 2024 на спільну хмарну інфраструктуру припадало 62,4% від загальних витрат на інфраструктуру. Сегмент виділеної хмарної інфраструктури продемонстрував нижчі темпи зростання на 47,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 9,3 млрд дол.

На 2024 рік IDC прогнозує зростання витрат на хмарну інфраструктуру на 74,3% порівняно з 2023 роком до 192,0 млрд дол. Очікується, що нехмарна інфраструктура зросте на 17,9% до 71,4 млрд дол., а загальна хмарна інфраструктура - на 88,9% до 157,8 млрд дол. за весь рік.

Витрати на виділену хмарну інфраструктуру також матимуть двозначне зростання в 2024 році - 28,6% до 34,2 млрд дол. за весь рік.

Помірний прогноз зростання нехмарної інфраструктури на рівні 17,9% у 2024 році свідчить про те, що, хоча більша частина показників буде забезпечена за рахунок витрат на хмарні технології, загальні нехмарні виділені системи почнуть відновлюватися в цьому році.

До категорії постачальників послуг IDC відносить операторів хмарних послуг, цифрових послуг, послуг зв'язку, гіперскейлерів та постачальників керованих послуг. У III кв. 2024 року провайдери послуг як група витратили 54,2 млрд дол. на обчислювальну інфраструктуру та системи зберігання даних, що на 113,8% більше, ніж у попередньому році. Ці витрати склали 70,6% від загального обсягу ринку. Провайдери, які не надають послуг (наприклад, підприємства, уряд тощо), також збільшили свої витрати до 22,6 млрд дол, що на 37,5% більше, ніж у попередньому році. IDC очікує, що у 2024 році витрати постачальників послуг на обчислення та зберігання даних досягнуть 183,1 млрд дол, що на 73,5% більше, ніж у попередньому році.

Щодо географічного розподілення, витрати на хмарну інфраструктуру в третьому кварталі минулого року показали дуже позитивні результати у всіх регіонах. Найбільш швидко зростаючими регіонами були США і Китай, які продемонстрували тризначне зростання на 148,3% і 100% кожен. Двозначне зростання було у регіонах APeJC, Японія, Західна Європа, Канада і Латинська Америка з 90,3%, 73,5%, 40,1%, 38,5% і 34,8%, відповідно. У той самий час Близький Схід і Африка зросли лише на 6,7%, Центральна і Східна Європа була єдиним регіоном, який показав спад на 1,7%.

У довгостроковій перспективі IDC прогнозує, що витрати на хмарну інфраструктуру матимуть середньорічний темп зростання (CAGR) 24,2% протягом періоду 2023-2028 років, досягнувши 325,5 мільярдів доларів у 2028 році. Це становитиме 78,8% від загальних витрат на обчислювальну інфраструктуру та інфраструктуру зберігання даних. Витрати на загальну хмарну інфраструктуру очікуються на рівні 79,1% від загальних витрат на хмарну інфраструктуру в 2028 році, зростаючи на 25,2% в середньорічному обчисленні і досягнувши 257,4 млрд дол. Виділена хмарна інфраструктура зросте на 20,7% в середньорічному обчисленні до 68,2 млрд дол. Витрати на нехмарну інфраструктуру також відновляться на 7,6% в середньорічному обчисленні і досягнуть 87,5 млрд дол. у 2028 році. Очікується, що інвестиції провайдерів послуг у обчислювальну інфраструктуру та системи зберігання даних зростуть на 17,1% в середньорічному обчисленні і досягнуть 233 млрд дол. у 2028 році.

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