У ІІ кв. контрактні ціни на флеш-пам’ять NAND зростуть на 13-18%, найбільше зростуть корпоративні SSD

1 апреля 2024 г., 9:35

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TrendForce прогнозує значне зростання контрактних цін на флеш-пам’ять NAND у другому кварталі на 13-18%, причому найбільше зростуть ціни на твердотільні накопичувачі корпоративного класу.



Попри те, що Kioxia і WDC підвищили рівень завантаження своїх виробничих потужностей з першого кварталу цього року, інші постачальники зберегли свої виробничі стратегії консервативними. Незначне падіння закупівель NAND Flash у другому кварталі порівняно з першим не применшує загальної динаміки ринку, на який продовжують впливати скорочення запасів постачальників і наслідки скорочення виробництва.



Попит на eMMC переважно формують китайські бренди смартфонів, що призвело до значного збільшення відвантажень від виробників модулів з Китаю, оскільки деякі постачальники скоротили обсяги поставок. Це сприяє технологічному розвитку китайських заводів з виробництва модулів і розширенню їхнього охоплення найбільших клієнтів. Ця тенденція, ймовірно, збільшить проникнення продуктів eMMC серед покупців смартфонів, при цьому прогнозується зростання контрактних цін на eMMC на 10-15% у 2-му кварталі через різке відновлення цін на пластини NAND Flash.



Ринок UFS підтримується значним попитом на смартфони в Індії та Південно-Східній Азії, що сприяє значному зростанню замовлень на UFS у другому кварталі. Китайські бренди смартфонів збільшують свої замовлення в другому кварталі, щоб забезпечити достатній рівень запасів, стимулюючи попит. Очікується, що постачальники, які прагнуть якнайшвидше вийти на рівень беззбитковості, підвищать контрактні ціни на UFS на 10-15% у другому кварталі.



Зростання попиту на твердотільні накопичувачі для корпоративних клієнтів у Північній Америці та Китаї сприятиме збільшенню обсягів закупівель у першому півріччі порівняно з аналогічним періодом минулого року. В умовах низького рівня виконання замовлень на твердотільні накопичувачі великої ємності постачальники продовжують впливати на цінові тенденції, ймовірно, змушуючи покупців погоджуватися на вищі ціни. Оскільки деякі покупці намагаються збільшити свої запаси перед піковим сезоном у другому півріччі, прогнозується, що контрактні ціни на корпоративні SSD підскочать на 20-25% у другому кварталі, що стане найбільшим зростанням серед усіх продуктових лінійок.



Клієнтські SSD демонструють більш обережну стратегію закупівель через міжсезонні розпродажі, а деякі OEM-виробники ПК скоротили свої замовлення на ІІ кв. Швидке відновлення цін, ймовірно, стримуватиме зростання замовлень у другій половині року, при цьому прогнозується, що зростання цін на клієнтські SSD для ПК у другому кварталі буде меншим, ніж на корпоративні твердотільні накопичувачі, і складе близько 10-15%. Після Нового року продажі пластин NAND Flash продовжували знижуватися, оскільки клієнти, що працюють з ними, не виявляють потреби у створенні запасів. Однак зростання цін призвело до того, що постачальники не змогли виконати замовлення від китайських брендів смартфонів, що спричинило їх перефокусування. Як наслідок, китайські виробники модулів продовжують підтримувати високі потреби в запасах для розширення співпраці з брендами смартфонів. Оскільки виробники прагнуть швидко досягти цільових показників прибутку, контрактні ціни на пластини NAND Flash продовжують зростати. Проте очікується, що зростання буде значно помірнішим, ніж у першому кварталі, і становитиме 5-10% через стриманий попит на роздрібному ринку.

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