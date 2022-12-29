У Херсоні відновив роботу фірмовий магазин Київстару - по країні працює 95% ритейлу оператора

29 декабря 2022 г., 16:25

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Київстар не тільки відновлює роботу мобільної та фіксованої мережі на звільнених територіях, але й відкриває фірмові магазини. Минулого тижня у Херсоні було відновлено роботу найбільшого в місті магазину національного мобільного оператора, який був зачинений від початку збройного вторгнення росії.



У фірмовому магазині Київстар мешканці звільненого міста можуть отримати консультації, поповнити рахунок без комісії, відновити втрачену SIM-картку, купити новий смартфон. Магазин працює з 9.00 до 16.00 за адресою площа Свободи, 30/1*.



Крім того, у магазині можна зарядити свої смартфони та інші гаджети, скористатись мобільним інтернетом – завдяки працюючому генератору всі процедури з обслуговування клієнтів здійснюються навіть за відсутності електроенергії.



«Сміливість українців захоплює весь світ. Навіть така проста справа, на перший погляд, як відкриття магазину в Херсоні – можлива саме завдяки хоробрості людей. Вони працюють в складних умовах, щоб допомагати десяткам тисячам наших абонентів у місті. Завдяки таким людям ми вже відновили роботу 95% фірмових магазинів Київстар по всій Україні» – прокоментував Костянтин Доронін, керівник монобрендового каналу продажів Київстар.



За останній час Київстар відкрив центри обслуговування клієнтів у звільнених від окупантів Балаклії, Чугуєві, Дергачах, Ізюмі, Куп´янську, а тепер і в Херсоні.



До повноцінного відновлення роботи магазинів, у цих населених пунктах працювали виїзні команди спеціалістів з обслуговування, які допомагали місцевим мешканцям відновлювати втрачені номери, активувати тарифні плани, заряджати мобільні телефони. З квітня по грудень 2022 року виїзні команди безоплатно активували понад 15 тисяч нових SIM-карт українцям на звільнених територіях. З них 7 тисяч – на Херсонщині.



Та найголовніше – поступове відновлення мобільної мережі та Домашнього інтернету у Херсоні й області. Зараз на Херсонщині працює 56 базових станцій Київстар. Окрім цього, відновлюється робота Домашнього Інтернету – вже працює понад 50% мережі у місті.

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