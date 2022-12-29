 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

У Херсоні відновив роботу фірмовий магазин Київстару - по країні працює 95% ритейлу оператора

29 декабря 2022 г., 16:25
0 
 

Київстар не тільки відновлює роботу мобільної та фіксованої мережі на звільнених територіях, але й відкриває фірмові магазини. Минулого тижня у Херсоні було відновлено роботу найбільшого в місті магазину національного мобільного оператора, який був зачинений від початку збройного вторгнення росії.

У фірмовому магазині Київстар мешканці звільненого міста можуть отримати консультації, поповнити рахунок без комісії, відновити втрачену SIM-картку, купити новий смартфон. Магазин працює з 9.00 до 16.00 за адресою площа Свободи, 30/1*.

Крім того, у магазині можна зарядити свої смартфони та інші гаджети, скористатись мобільним інтернетом – завдяки працюючому генератору всі процедури з обслуговування клієнтів здійснюються навіть за відсутності електроенергії.  

«Сміливість українців захоплює весь світ. Навіть така проста справа, на перший погляд, як відкриття магазину в Херсоні – можлива саме завдяки хоробрості людей. Вони працюють в складних умовах, щоб допомагати десяткам тисячам наших абонентів у місті. Завдяки таким людям ми вже відновили роботу 95% фірмових магазинів Київстар по всій Україні» – прокоментував Костянтин Доронін, керівник монобрендового каналу продажів Київстар.

За останній час Київстар відкрив центри обслуговування клієнтів у звільнених  від окупантів Балаклії, Чугуєві, Дергачах, Ізюмі,  Куп´янську, а тепер і в Херсоні.  

До повноцінного відновлення роботи магазинів, у цих населених пунктах працювали виїзні команди спеціалістів з обслуговування, які допомагали місцевим мешканцям відновлювати втрачені номери, активувати тарифні плани, заряджати мобільні телефони.  З квітня по грудень 2022 року виїзні команди безоплатно активували понад 15 тисяч нових SIM-карт українцям на звільнених територіях.  З них 7 тисяч – на Херсонщині.

Та найголовніше – поступове відновлення мобільної мережі та Домашнього інтернету у Херсоні й області. Зараз на Херсонщині працює 56 базових станцій Київстар. Окрім цього, відновлюється робота Домашнього Інтернету – вже працює понад 50% мережі у місті.

Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  