У «Бібліотеці комплектуючих» вже понад 170 компонентів українського виробництва для БпЛА, НРК та РЕБ

Як повідомляє Міноборони, сервіс «Бібліотека комплектуючих»пропонує вітчизняним виробникам озброєння та військової техніки вже понад 170 компонентів, які виготовляються в Україні.





Це, зокрема, антени, акумуляторні батареї, рами для FPV-дронів, польотні контролери, пропелери вітчизняного виробництва.





«Бібліотека комплектуючих» працює як безпечна цифрова база продукції лише перевірених виробників. Серед найбільш представлених у ній компонентів:





45 антен різних типів;

27 акумуляторних батарей;

12 рам для FPV-дронів;

7 польотних контролерів (FC);

6 підсилювачів РЕБ;

пропелери, відеопідсилювачі, модулі магнетометра і модулі GNSS, серворейки та інші спеціалізовані комплектуючі.





Також у Бібліотеці виробники ОВТ можуть знайти 11 сервісних послуг, серед яких: токарні, фрезерні, ЧПУ-роботи, металообробка, лиття, 3D-друк.





Наразі доступ до «Бібліотеки комплектуючих» надано майже 200 українським виробникам озброєння та військової техніки.





Сервіс допомагає виробникам компонентів та готових виробів швидше знаходити один одного, налагоджували партнерства та купувати необхідні їм деталі й послуги всередині країни.





«В умовах, коли фронт постійно потребує озброєння у великій кількості, українським зброярам вигідніше та швидше закуповувати комплектуючі у вітчизняних партнерів, ніж витрачати час і ресурси на пошук за кордоном. Цей сервіс – реальний інструмент для зменшення залежності від імпорту», – зазначила заступниця Міністра оборони України Ганна Гвоздяр.

