У 2023 році світові поставки смартфонів досягнуть десятирічного мінімуму

18 августа 2023 г., 9:35

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Згідно з попередніми даними глобального прогнозу поставок смартфонів від Counterpoint Research, у 2023 році прогнозується зниження поставок на 6% до 1,15 млрд одиниць, що є найнижчим показником за останнє десятиліття.



Азія є однією з головних перешкод на шляху до позитивного зростання, оскільки зустрічні вітри зупиняють економічний підйом, який очікувався в Китаї на початку року, а в регіоні в цілому спостерігається посилення спаду на ринках, що розвиваються.



Крім того, Північна Америка продовжує залишатися головним гальмом глобального відновлення, а невтішні результати першого півріччя створюють передумови для двозначного падіння за підсумками року. Попри покращення ситуації на ринку праці та зниження інфляції, споживачі не поспішають оновлювати свої пристрої, що призводить до рекордних показників заміни в США та в усьому світі.



"Відбувся розрив між тим, що відбувається в економіці, і тим, як споживачі купують телефони. Поки що цього року спостерігається рекордно низький рівень оновлення у всіх операторів", - зазначає Джефф Філдхак (Jeff Fieldhack), директор з досліджень у Північній Америці. - «Але ми з цікавістю спостерігаємо за четвертим кварталом, тому що запуск iPhone 15 - це вікно для операторів, щоб переманити цінних клієнтів. А з такою великою кількістю встановлених iPhone 12 промо-акції будуть агресивними, що залишає Apple у вигідному становищі".



У Китаї "Apple має хороші позиції, оскільки преміум-сегмент продовжує завойовувати все більшу частку", - стверджує Ітан Ци (Ethan Qi), асоційований директор у Китаї.



Зростання преміум- та ультрапреміум-сегментів - це тенденція, яка спостерігається в усьому світі і сприяє таким постачальникам, як Apple, чиї портфелі мають значну частку у вищих сегментах.



2023 рік може ознаменувати початок нової ери для Apple як стійкого преміум-ринку, а сильні показники в США можуть допомогти компанії вперше в історії стати номером один у світі за обсягом річних поставок. "Це найближча позиція, яку Apple коли-небудь займала. Ми говоримо про розрив у буквальному сенсі в кілька днів, - розмірковує Філдхак. - Якщо припустити, що Apple не зіткнеться з виробничими проблемами, як це сталося минулого року, то на цей час це справді жеребкування".



Counterpoint Research зберігає обережність щодо першого кварталу 2024 року і бачить підвищений ризик затримки відновлення у 2024 році.

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