У 2022 році сегмент CMOS-сенсорів зображення впаде на 7% до 18,6 млрд дол.

27 сентября 2022 г., 14:35

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Згідно з дослідженнями IC Insights очікується, що найбільша категорія продукції оптоелектроніки зазнає першого за 13 років падіння продажів через спад у сегменті смартфонів і слабку світову економіку.

Протягом більшої частини останніх двох десятиліть стрімке зростання продажів CMOS-датчиків зображення вивело цю товарну категорію на перше місце на ринку оптоелектроніки за обсягом продажів, приносячи понад 40% загального річного доходу опто-напівпровідникової галузі. Однак у 2022 році категорія ринку CMOS-сенсорів зазнає першого за останні 13 років спаду: очікується, що продажі впадуть на 7% до 18,6 млрд дол., а постачання одиниць продукції знизиться на 11% до 6,1 млрд глобально.

Прогнозоване зниження продажів CMOS-датчиків у 2022 році відбудеться після двох років мізерного зростання продажів у 2020 (+4%) та 2021 (+5%) роках. Цьогорічне падіння продажів відбиває загальну слабкість сегментів смартфонів і портативних комп'ютерів з цифровими камерами для відеоконференцій після сплеску попиту на підключення під час пандемії Covid-19.

IC Insights прогнозує помірне відновлення ринку сенсорів зображення в наступному році: доходи ринку зростуть на 4% до 19,3 млрд дол., а потім збільшаться на 13% у 2024 році, щоб досягти нового рекордного рівня у 21,7 млрд дол.

На додаток до слабкого попиту на мобільні телефони з камерами та портативні комп'ютери, на CMOS-датчики зображення негативно вплинуло погіршення глобальних економічних умов, викликане високою інфляцією і різким зростанням цін на енергоносії, а також торговими заборонами США щодо Китаю, нещодавніми карантинними заходами через вірус Covid-19 в китайських виробничих центрах і уповільненням зростання кількості камер, що встановлюються в нових смартфонах. Деякі висококласні моделі смартфонів містять п'ять і більше камер, але середній показник для більшості телефонів залишився на рівні трьох (одна «селфі» і дві основні камери на задній панелі). У звіті IC Insights за третій квартал говориться, що деякі менеджери в Китаї описали ситуацію на ринку датчиків зображення як «ідеальний шторм", що поєднує в собі уповільнення постачання основних смартфонів середнього класу і несподівану паузу в збільшенні кількості вбудованих камер, які розробляються в нових телефонах.

Лідер ринку CMOS-датчиків зображення Sony, на частку якої у 2021 році припадало близько 43% світових продажів, повідомила про послідовне зниження виторгу по цьому напрямку в доларовому еквіваленті на 12,4% протягом першого кварталу фінансового року, що завершився в червні. У першій половині календарного 2022 року Sony намагалася відповідати вимогам до роздільної здатності зображень для камерофонів, а продажі її CMOS-датчиків провідним китайським виробникам систем знизилися через торгові заборони США. Sony як і раніше вважає, що надлишкові запаси телефонів і датчиків зображення будуть скорочені до початку 2023 року, а ринкові умови «нормалізуються» в другій половині поточного фінансового року (тобто у березні наступного року).

Майже дві третини CMOS-датчиків зображення використовуються у мобільних телефонах, і очікується, що до 2026 року ця частка впаде приблизно до 45%. Прогнозується, що повільне, але впевнене відновлення ринку сенсорів зображення буде обумовлено новим циклом купівлі смартфонів для оновлення і збільшенням кількості вбудованих камер в інших системах, особливо для автомобільної автоматизації, медичних застосувань і інтелектуальних мереж безпеки. Оновлення за 3 квартал показує, що продажі CMOS-датчиків зображення зростуть на 6% в середньорічному обчисленні в період з 2021 по 2026 рр. і досягнуть 26,9 млрд дол., в одиницях зріст буде на 6,9% до 9,6 млрд.

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