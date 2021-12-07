7 декабря 2021 г., 16:53

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Немного чтения от человека, чей прогноз только что оправдался.

Скотт Гэллоуэй, профессор экономики, ведущий подкастов и вообще харизматичный человек, 1 февраля этого года прогнозировал, что Джек Дорси уйдет с поста главы Twitter до конца года.

Теперь он делает очередной прогноз – что до конца следующего года Twitter будет куплен.

Покупателем выступит либо Salesforce (и это вообще вполне возможно, если вспомнить, что новоназначенный глава совета директоров Twitter Брет Тэйлор работает еще co-CEO в Salesforce и скорее подчинен Марку Бениоффу, чем равноправен), либо финансовой компанией типа PayPal, Stripe или даже той же Block, на которую переключился Дорси.

В результате получится первое американское суперприложение – которое Скотт определяет как простое мобильное приложение, объединяющее чат и платежи, и дающее возможность сторонним сервисам включать свои миниприложения.

Да, мы все знаем про WeChat, а некоторые даже вспомнят тот самый анализ Google про китайский рынок приложений, где WeChat прекрасно конкурирует с массой альтернативных сторов, во многом их превосходя. Скотт прогнозирует, что такое приложение сможет стать первой компанией с капитализацией в 5 трлн. долл.

В общем, почитайте, он недаром профессор и объясняет понятно и доходчиво.

Twitter готовят к продаже?

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