TSMC запускає пілотне виробництво на 2 нм - 130 000 пластин щомісяця до 2026 року

2 января 2025 г., 16:10

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Як повідомляє TrendForce, розробка наступного покоління виробничого процесу TSMC по нормах 2 нм технології активно прогресує, посилаючись на MoneyDJ.



Галузеві джерела вказують на те, що в цьому кварталі TSMC почала встановлювати пілотну виробничу лінію 2 нм (N2) на своєму заводі Hsinchu Baoshan (Fab 20) із запланованою щомісячною потужністю приблизно від 3 000 до 3 500 пластин.



Враховуючи внесок фабрики в Гаосюні (Fab 22), сукупна місячна потужність TSMC по 2 нм нормам перевищить 50 000 пластин до кінця 2025 року і досягне 120 000-130 000 пластин на місяць до кінця 2026 року. І це свідчить про стійкий попит з боку основних клієнтів, як зазначено в звіті.



У звіті також зазначається, що 2-нм лінії на Fab 20 досягнуть щомісячної продуктивності від 20 000 до 25 000 пластин до четвертого кварталу наступного року, а до кінця 2026 року або на початку 2027 року масштабування збільшиться до 60 000-65 000 пластин на місяць.



Що стосується Fab 22, то очікується, що до кінця наступного року він досягне щомісячної продуктивності від 25 000 до 30 000 пластин, а до кінця 2026 року - до 60 000-65 000 пластин на місяць.



Голова TSMC Сі Сі Вей (C.C. Wei) раніше підкреслював, що попит на 2-нм технологію перевищує попит на 3-нм, і компанія активно працює над розширенням виробничих потужностей. Галузеві джерела повідомляють, що Apple стане першим клієнтом TSMC, який перейде на 2 нм техпроцеси, а інші великі гравці, такі як MediaTek, Qualcomm, Intel, NVIDIA, AMD і Broadcom, як очікується, теж планують використовувати цю передову технологію.



Крім того, у звіті згадується, що TSMC повідомила на міжнародній конференції IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), що технологія N2 може знизити енергоспоживання на 24-35% або підвищити продуктивність на 15% при тій самій напрузі. Крім того, щільність транзисторів 2 нм в 1,15 рази вища, ніж у попереднього покоління 3 нм.

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