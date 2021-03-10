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TSMC и Apple уже активно работают над выпуском чипов по нормам 3 нм

10 марта 2021 г., 14:35

Издание WCCFTech, ссылаясь китайские источники, сообщило что компании TSMC и Apple активно работают над запуском производства чипов по технологии с нормами 3 нм.

Отмечается,что TSMC переоснащает свое предприятие в г. Баошань (Китай) специально под выпуск полупроводников по технологии 3 нм.

Как сообщает Patently Apple, производитель iPhone уже получил первые опытные образцы чипов 3 нм. И прогнозируется, что продукты на их основе могут появится уже в 2022 г.

Но компании уже прорабатывают вопросы по выпуску чипов с нормами 2 нм. Согласно данным WCCFTech, тайваньская компания уже готовится к строительству заовода, который будет спроектирован именно под полупроводниковое проивзодство по нормам 2 нм.

В нынешнем же году почти 80% линий TSMC выпускающих чипы по технологии 5 нм зарезервированы под заказы Apple.

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