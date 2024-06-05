Тримаємо енергетичний стрій!

5 июня 2024 г., 16:29

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Головне, щоб поки у вас в будівлях немає електроживлення, ви не забули що зараз війна. А через те, що його не має, винні точно не енергетики.

Саме цього і намагаються досягнути росіяни. Дестабілізація ситуації з середини країни та пошук винного суто їх методи. Вони формують підґрунтя для розхитування країни.

Питання часу, коли ми перейдемо на читання книжок під свічки. Вже буденність коли громадяни купують собі газові маленькі плитки нагріти ранкового чаю, та кави.

Не забувайте про безпеку користування. Вогнегасник, поряд.



Я слабо вірю, що станеться диво, і до осені-зими все стабілізується, тому вже варто підготуватись. Хоча б до того, щоб бути на звʼязку, та мати доступ до мережі Інтернет.

Жоден наявний мобільний оператор, при всій повазі до них, не витримає такі відключення живлення. Я про це вже багато разів писав. Мережі просто частково розсипаються, зʼявляються дірки де відсутній або LTE-звʼязок, або взагалі будь-який стандарт. Вже сьогодні колеги у парламенті сварились як так, звʼязок суттєво погіршився. Чому ці оператори нічого не роблять?

Шановні, звикайте, це початок, майбутнього армагедону нашого життя Offline.

Але не все так погано. Деякі поради з чого почати.

1. Знайти оператора фіксованого звʼязку який може дати сервіс роботи за схемою 9/2 тобто умовно 18 годин на добу електрики немає, а 4-6 годин є. Це вистачить більш менш оператору тримати свої вузли, у разі якщо він встановив сучасні акумуляторні батареї. Це звісно не стандарт, але показник високий. Може бути й менше.

2. Бажано мати вдома (багатоповерхівка) щось типу EcoFlow, хоча б на 800 Вт. Електрик вам допоможе його підʼєднати, щоб і він не згорів, і світло вдома було коли немає електрики. Звісно всі лампи освітлення замінити на LED.

3. Заживити від EcoFlow, power bank (потрібно докупити спеціальні перехідні кабелі живлення), або іншого ДБЖ, ваш роутер Wi-Fi та у разі потреби модем оператора (якщо вас під'єднання за PoN-рішенням). А ще краще, хай все це зробить сам оператор. І не женіться за дешевими акційними гравцями, ну звісно якщо вам доступ до мережі потрібен не одну дві години на добу, а значно більше. Не існує якісного інтернету за 9-70 грн, та навіть 170 грн на місяць.

Сьогодні упродовж 10 годин відсутнього електроживлення, спостерігав як тихенько спочатку на районі зникали поступово мобільні оператори, потім години через чотири зникали Wi-Fi точки доступу сусідів. Відчуття, наче ти залишився сам у місті, де інколи у вікнах бігає метелик від ліхтарика.

Що правда, якось трошки ожив один з мобілаторів, або техніки привезли акумулятори нові, або генератор. Але це теж питання часу. Просто, поки там є персонал, хто це може виконати.

Залишається питання з теплом та водопостачанням. Ті хто мешкає у приватних будинках, там трошки буде простіше. Тому не відкидаю думок, що люди на зиму поїдуть по селах, або на теплі дачі.

Генератор, StarLink, більш менш можна бути на звʼязку, дрова пічка, відро на каміні з водою.

До речі StarLink. Вже не викликає подиву, коли на автівці на даху стоїть StarLink.

Що правда з ким говорити…, якщо інші мережі вимкнуть.

Бачив кейс, коли деякі ОСББ (понад 22 поверхи будівлі) вже закупили генератори для живлення помп води, та тепла будівлі, розумно. Дехто у холі обладнав точки зарядки, та Wi-Fi.

А ви як готуєтесь до зими?

Трошки історії іншої країни:

З початку 90-х років Грузія навчилась виживати у «темному царстві». Тоді Тбілісі ще пощастило: у місті було запроваджено графік віялових відключень світла, якого намагалися дотримуватись. Проте збої бували, і від цього цілі райони столиці залишалися без енергопостачання до чотирьох діб.

Особливо це було відчутно взимку, коли тбіліська ГРЕС не витримувала, і там вибухали два енергоблоки: адже, як тільки вмикали світло, люди одразу вмикали електрообігрівачі чи електропічки, щоби елементарно приготувати їжу. І, природно, ГРЕС не витримувала напруги, постійно виходили з ладу локальні мережі. Бували ситуації, коли не було жодної подачі електроенергії по три-чотири доби, відповідно. не було й води.

Але шановні, все це на фоні того що зараз війна, і наші хлопці тримають фронт, особисто для мене відійшло на другий ряд.

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