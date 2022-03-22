Три кити кібербезпеки

22 марта 2022 г., 15:14

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У ситуації підвищення загроз ІТ-інфраструктурам з боку кібератак ключовими є технології багатофакторної аутентифікації, резервного копіювання та шифрування даних.

Чи міг хтось повірити ще місяць тому, що президент США звертатиметься до нації із закликом посилити захист ІТ-інфраструктур? Але саме ця тема стала ключовою у недавньому зверненні Байдена, який повідомив, що американський уряд очікує посилення кібератак з боку Росії у відповідь на введені проти неї економічні санкції.

Здавалося б, завдання забезпечення ІТ-безпеки підприємств не є сферою відповідальності президента країни. Але варто врахувати той факт, що більшість критично важливої інфраструктури США перебуває у віданні приватного бізнесу.

Зазначено, що адміністрація працювала над зміцненням захисту національної кібербезпеки, включаючи введення широких заходів кібербезпеки для федерального уряду та сектору критичної інфраструктури, де вона має на це повноваження. Президент додав, що попри те, що уряд і надалі використовуватиме всі інструменти для стримування, зриву та реагування на кібератаки, він не може захиститися від загрози самостійно: «Я закликаю наших партнерів із приватного сектору негайно посилити вашу кіберзахист шляхом впровадження найкращих практик, які ми разом розробили за останній рік».

Компанії просять посилити захист шляхом використання багатофакторної аутентифікації, розгортання сучасних інструментів безпеки та роботи з професіоналами з кібербезпеки. Компанії також повинні створити резервну копію своїх даних та забезпечити резервне копіювання в автономному режимі, запустити служби та розробити плани надзвичайних ситуацій, щоб реагувати на атаку та шифрувати дані, щоб їх не можна було використати у разі крадіжки.

Погодьтеся, несподівано зустріти такі рекомендації у документі, підготовленому на рівні президента країни. Але такі вже сучасні реалії - війна розгортається не тільки на полях України, вона охоплює кіберпростір, що не має державних кордонів. Тому не варто забувати про базові істини кібербезпеки.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист