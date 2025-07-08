Третина світового виробництва напівпровідників може зіткнутися з перебоями у постачанні міді до 2035 р.

8 июля 2025 г., 12:24

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До 2035 року близько 32% світового виробництва напівпровідників може зіткнутися з перебоями у постачанні міді, спричиненими зміною клімату. І це в чотири рази перевищує сьогоднішні показники. Цей ризик зросте до 58% до 2050 року, якщо викиди не зменшаться. Про це йдеться у новому звіті консалтингової фірми PricewaterhouseCoopers з серії "Protecting People & Prosperity", опублікованому у вівторок.





Звіт PwC виявляє, що ризик кліматичних порушень становить зростаючу загрозу для індустрії напівпровідників, яка наразі оцінюється у 650 млрд дол., а до 2030 року, за прогнозами, перевищить 1 трлн дол.





Чилі, найбільший у світі виробник міді, вже бореться з дефіцитом води, що уповільнює виробництво. За даними PwC, до 2035 року більшість із 17 країн, що постачають мідь для індустрії чипів, перебуватимуть під загрозою посухи.





Останній глобальний дефіцит чипів, спричинений різким зростанням попиту під час пандемії, що збігся із зупинкою заводів, паралізував автомобільну промисловість та зупинив виробничі лінії в інших секторах, залежних від чипів. "Це коштувало економіці США повний процентний пункт зростання ВВП, а Німеччині – 2,4%", – зазначив у звіті керівник проєкту PwC Гленн Бурм (Glenn Burm), посилаючись на Міністерство торгівлі США.





"По всьому світу компанії адаптуються, збільшуючи виробництво води, диверсифікуючи ланцюги поставок та посилюючи стійкість до кліматичних змін. Прогрес великий, але бізнес може і повинен робити більше. Оскільки АІ та інші технології стимулюють цифрову трансформацію, важливість забезпечення критично важливих товарів лише зростатиме", – заявив Бурм.





Мідні шахти у Китаї, Австралії, Перу, Бразилії, США, Конго, Мексиці, Замбії та Монголії також будуть у зоні ризику.





Навіть якщо досліджуються альтернативи, наразі немає матеріалу, який би відповідав її ціні та необхідним параметрам.





Ризик лише зростатиме з часом, якщо інновації у матеріалах не адаптуються до зміни клімату, а також не буде розроблено більш безпечне водопостачання у постраждалих країнах, зазначає PwC. "Приблизно половина поставок міді кожної країни перебуває під загрозою до 2050 року – незалежно від того, наскільки швидко світ скорочує викиди вуглецю", – йдеться у звіті.





PwC зазначає, що компанії вже інвестують у безпеку водопостачання та стійкість до клімату, щоб керувати потенційними ризиками зривів. Наприклад, Чилі та Перу збільшують ефективність видобутку та будують опріснювальні установки. PwC підкреслює, що ці дії є зразковими, проте не всі країни мають доступ до морської води.





За оцінками PwC, сьогодні 25% виробництва міді в Чилі перебуває під загрозою перебоїв, і показник зросте до 75% протягом десятиліття та до 90-100% до 2050 року.





"Виявляючи приховані вразливості у ланцюгах поставок та операціях, компанії можуть проактивно формувати стратегії стійкості, які захищають вартість під ризиком – будь то фінансова, операційна чи репутаційна. Розумніша адаптація до клімату розблоковує гнучкість, надихає на інновації та позиціонує компанії як лідерів у більш мінливому світі", – зазначила Лінн Бабер (Lynne Baber), глобальний заступник лідера зі сталого розвитку, PwC.

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