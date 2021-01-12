Тренды 2021 – искусственный интеллект и беспроводные интерфейсы

12 января 2021 г., 17:15

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Аппаратный ИИ консолидируется

Тема ИИ в последнее время является одной из самых популярных, так как эта технология продемонстрировала огромный потенциал в различных приложениях во всех отраслях. Не удивительно, что в данном направлении идет активная работа венчурного капитала. Достаточно упомянуть сделки Nvidia-ARM и AMD-Xilinx. По мнению аналитиков ABI Reserch, такой тренд только усилится в 2021 году, так как в ближайшее время еще более активизируется переход к полноценным гетерогенным вычислениям. Они позволят эффективно обрабатывать стремительно увеличивающиеся нагрузки сетей ИИ-поколения. Причем особое внимание привлекает сектор TinyML, где признанные поставщики ИИ-чипов стремятся расширить свои возможности в направлении сверхмалого энергопотребления.

Распределенные вычисления и 5G

При всех преимуществах распределенной архитектуры, где вычислительные нагрузки можно вынести с центральной системы на большое число конечных узлов, реализовать их на практике не позволяли ограничения пропускной способности каналов связи и ощутимые задержки. Но с широким внедрением 5G, благодаря высокой пропускной способности и малой латентности, подключаемые к облаку граничные ИИ-устройства позволят успешно внедрять комплексные распределенные решения. Это устранит проблемы конфиденциальности, безопасности и защиты данных, позволяя при этом обновлять и оптимизировать всю систему. Аналитики ABI Reserch считают, что уже в 2021 году на рынок выйдут предложения, объединяющие 5G-каналами ресурсы гиперскейлеров и аппаратные ИИ-платформы, причем как на потребительском, так и на корпоративном рынках.

Черный ящик ИИ

Основанный на глубоком обучении ИИ остается черным ящиком. Хотя такие игроки этого направления, как Google, H2O и Element AI и предложили инструменты разработки и фреймворки на основе объяснимого ИИ, созданные с их помощью решения все еще недостаточно зрелы для массовой коммерциализации.

На данный момент большинство моделей ИИ не предназначены для обеспечения прозрачности, не говоря уже об объяснимости. Следовательно, не ожидайте, что объяснимый ИИ станет массовым в 2021 году. А непрозрачные модели глубокого обучения остаются неприемлемыми для многих компаний.

AR vs VR

В условиях пандемии COVID-19 технология дополненной реальности (AR) получила новый импульс развития благодаря предоставляемой ею возможности удаленного взаимодействия для обучения и привлечения экспертов.

При этом предложение аппаратных средств для корпоративного AR не претерпит кардинальных изменений, поскольку текущие решения вполне подходят для имеющихся вариантов использования. Однако рынок потребительского AR-оборудования в 2021 году будет более динамичным. Так ожидается, что Facebook выпустит свои умные AR-очки в рамках инициативы Reality Labs. И не исключено, что такие действия заставят активизоваться в этой сфере Google. Среди позитивно влияющих на развитие AR факторов стоит упомянуть и удаленную поддержку из-за правил социального дистанцирования.

Виртуальная реальность (VR) также будет активно развиваться в 2021 году, но по мнению аналитиков ABI Reserch, число обладателей таких решений будет не настолько велико, чтобы технология VR стала действительно массовой и могла составить конкуренцию традиционным ТВ, дисплеям или смартфонам. Причиной тому являются все еще достаточно высокая цена самих устройств и ограниченность контента. Так лишь немногие издатели AAA-игр предлагают свои продукты в VR-формате. Стоит отметить и такой фактор, как ограниченность свободного домашнего пространства для разворачивания VR.

В то же время весьма успешно оцениваются перспективы VR в корпоративной среде, где эта технология используется в первую очередь для обучения и симулций. Во время пандемии и после нее удаленное обучение и поддержка сотрудников с помощью виртуальной реальности позволяет им оставаться вовлеченными с ограниченным нарушением рабочего процесса в большинстве случаев. Но тем не менее, потребитель по-прежнему представляет собой самую большую потенциальную пользовательскую базу VR. Поэтом на эту технологию больше всего ориентируется контент в сфере СМИ и развлечений. Тем не менее, создатели контента в основном ждут более доступной базы пользователей, а эта база пользователей ждет контента. И хотя этого не произойдет к 2021 году, но VR-импульс растет как в потребительских, так и в корпоративных сферах.

UWB достигнет порога 300 млн устройств

Аналитики ABI Reserch прочат технологии UWB большое будущее в 2021 году, который должен стать критическим этапом в ее развертывании. Залогом тому стало объявление об официальном взаимодействии UWB Alliance и FiRa Consortium, сделанное еще в июне 2020 г. А в сентябре 2020 года Консорциум FiRa добавил в свою быстро растущую сеть еще 21 участника, в числе которых Thales, Cisco Systems и STMicroelectronics. Но самой заметной новостью стало решение Apple разработать и использовать собственную технологию UWB в iPhone 11, iPhone 12 и iPhone SE. Кроме того, Samsung поддерживает эту технологию в своем Galaxy Note 20, а Xiaomi добавила ее в смартфон Mi 10. Apple также интегрировала эту технологию в свои последние часы Apple Watch Series 6 вместе с динамиком HomePod Mini

После внедрения в значительную установленную базу смартфонов становится ясно, что новые возможности появятся в пространстве мобильных аксессуаров, наряду с более широкими приложениями бытовой электроники. Хотя трудно предсказать, какие именно будут крупнейшие рынки, ясно, что появляется сильная экосистема UWB-устройств. В 2021 году этот рост ускорится и вырастет до поставки почти 300 миллионов.

60 ГГц: из Wi-Fi в фиксированный доступ

Сфера потребительской электроники показала не слишком высокий интерес к технологии 60 ГГц Wi-Fi. Среди ведущих производителей лишь ASUS сначала реализовала ее поддержку в смартфонов, но вскоре отказалась. Поэтому такие активно работающие в этом сегменте игроки, как Peraso, Qualcomm, Cambium Networks, Blu Wireless, Radwin и Facebook решили переключить этот не требующий лицензирования беспроводной интерфейс на использование для фиксированного беспроводного доступа, а также в транзитных и ячеистых сетях. Здесь эта технология предлагает оптоволоконную скорость до 7 Гбит/с, возможность создания соединений прямой видимости с малой задержкой в незагруженном спектре, что подходит и в домашних, и в корпоративных условиях. При этом не требуется нести высоких затрат на лицензирование и связываться со свойственном оптоволокну медленным развертыванием.



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