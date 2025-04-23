TrendForce знизила прогноз зростання поставок ноутбуків у 2025 році з 3,6% до 1,4%

23 апреля 2025 г., 11:45

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Останнє дослідження TrendForce показує, що, хоча США надали 90-денний пільговий період перед введенням взаємних тарифів, пропонуючи тимчасове полегшення для брендів ноутбуків, більш широкий ринок залишається затьмареним політичною та економічною невизначеністю. Наприкінці 2024 року бренди розпочали попереднє завантаження запасів, що призвело до зростання відвантажень у IV кварталі до 5,1%, а в I кварталі 2015 року - на 7,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Однак, з огляду на тривалу економічну слабкість і зростання тарифних ризиків, TrendForce переглянула прогноз зростання поставок брендів ноутбуків на весь 2025 рік, знизивши його з 3,6% до 1,4%.

Наразі США зберігають 0% тариф на ноутбуки, що імпортуються з Південно-Східної Азії, в той час як на ноутбуки з Китаю накладається 20% імпортне мито. Ця розбіжність змусила бренди прискорити поставки з В'єтнаму, Таїланду та інших регіональних центрів.

Американські бренди, які інвестували в Південно-Східну Азію на ранньому етапі, мають більшу гнучкість і кращі можливості для поповнення запасів у Північній Америці під час 90-денного звільнення від сплати мита. На противагу цьому, неамериканські бренди, чиї ланцюги постачання в Південно-Східній Азії все ще перебувають на стадії розвитку, стикаються з обмеженими можливостями адаптації в короткостроковій перспективі.

США залишаються найбільшим у світі ринком ноутбуків, на який припадає близько 30% світового попиту. Хоча короткострокова відстрочка тарифів допомагає брендам підтримувати поставки, TrendForce очікує, що існує велика ймовірність підвищення роздрібних цін, що може придушити як споживчі, так і комерційні цикли оновлення. Якщо Китай запровадить у відповідь тарифи на ключові американські компоненти, це може призвести до зростання виробничих витрат, що змусить бренди перейти до більш консервативних стратегій виробництва та закупівель.

Бренди уважно стежать за перебігом торговельних переговорів США з іншими країнами. Якщо тарифи на імпорт з Південно-Східної Азії зрештою будуть обмежені на рівні 10-20%, це може послабити тиск на витрати і стабілізувати ринкові настрої. Однак, якщо переговори зірвуться, а політичні ризики посиляться, зростання цін і послаблення попиту в другій половині 2025 року можуть стати неминучими, що потенційно призведе до зниження річного зростання поставок брендів ноутбуків до -2,1%.

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