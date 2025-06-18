TrendForce: високий попит в ігровому сегменті призведе до зростання поставок OLED-моніторів на 69% у 2025 році

18 июня 2025 г., 9:35

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Останнє дослідження TrendForce показує, що, незважаючи на поточні макроекономічні виклики, як покупці, так і продавці залишаються оптимістичними щодо ринку OLED-моніторів.

Після значного зростання на 132% у 2024 році порівняно з попереднім роком, очікується, що ця динаміка збережеться і в цьому році. Як результат, TrendForce переглянув свій прогноз щодо поставок OLED-панелей для моніторів у 2025 році в бік збільшення з 2,8 млн до 3,4 млн одиниць, підвищивши річний темп зростання з 40% до 69%.

Хоча ринок панелей в цілому відчуває тиск з боку взаємних мит США, сегмент OLED-моніторів залишається відносно ізольованим і продовжує демонструвати сильне зростання. Одним з ключових факторів є висока популярність OLED-моніторів серед любителів ігор, що спонукає бренди розширювати свої лінійки ігрових продуктів відповідними рішеннями. Паралельно з цим корейські виробники панелей все більше переорієнтовуються на OLED-монітори.

TrendForce відзначає, що Samsung Display (SDC) і LG Display (LGD) залишаються основними постачальниками OLED-панелей для моніторів. Зі сповільненням зростання сегмента OLED-панелей для телевізорів SDC змінюю фокус на OLED-монітори як стратегічний напрямок, прагнучи збільшити обсяги поставок і зберегти високий рівень завантаження і прибутковості своєї виробничої лінії A5.

LGD, яка раніше була обмежена збитками в своєму бізнесі з виробництва LCD-панелей і не наважувалася вступати в агресивну цінову конкуренцію з SDC, спочатку встановила консервативну ціль з поставок на 2025 рік на рівні менше 700 000 одиниць. Однак стрімке зростання попиту споживачів і обмежена пропозиція OLED-панелей змусили LGD переглянути свою ціль до 800 000 одиниць, з потенціалом подальшого підвищення до 1 мільйона одиниць.

З боку попиту, виробники пристроїв для ігрового сегменту, такі як ASUS і MSI, активно просувають OLED-монітори. На виставці COMPUTEX у травні обидві продемонстрували 27-дюймові ігрові монітори QD-OLED з частотою оновлення 500 Гц. Очікується, що попит на OLED-панелі для моніторів подвоїться у 2025 році, причому тільки ASUS, за прогнозами, перевищить 500 000 одиниць. ASUS активно просуває на ринку монітори QD-OLED і WOLED, що значно збільшує попит на панелі WOLED — ключовий фактор більш агресивної позиції LGD на цьому сегменті ринку.

Крім того, субсидії на заміну побутової електроніки в Китаї стимулюють попит на ігри, спонукаючи місцеві бренди другого рівня швидко розширювати свої лінійки OLED-моніторів.

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