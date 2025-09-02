TrendForce: виручка ринку NAND Flash зросла більш ніж на 20% у ІІ кв.

2 сентября 2025 г., 9:35

За результатами останнього дослідження аналітичної компанії TrendForce, індустрія NAND Flash продемонструвала стійке зростання у другому кварталі 2025 року, попри незначне зниження середньої ціни продажу (ASP). Скорочення виробництва постачальниками допомогло зменшити дисбаланс між попитом та пропозицією, тоді як сприятливі політики як у Китаї, так і в США підтримали попит. Загалом, обсяги поставок у бітах значно зросли, що призвело до збільшення сукупної виручки п’яти провідних постачальників на 22% у квартальному вимірі (QoQ), до 14,67 млрд дол.

У прогнозі на третій квартал 2025 року очікується стабілізація попиту, оскільки вплив китайських субсидій та накопичення запасів, спричинене американськими митами, починає зменшуватись. Хоча ASP може трохи зрости, слабкий споживчий попит та попереднє накопичення запасів, ймовірно, обмежать зростання, і, за прогнозами, виручка галузі продовжить зростати, але повільнішими темпами.

Продажі Samsung зросли на 23,8% у квартальному вимірі, досягнувши 5,2 млрд дол. Це зумовлено високим попитом на Enterprise SSD для AI-серверів. Стратегічні зміни в асортименті продукції також допомогли скоротити запаси, що трохи збільшило частку ринку Samsung до 32,9%, утримуючи компанію на першому місці.

SK Group (SK hynix + Solidigm), завдяки зростанню поставок Enterprise SSD від Solidigm у другому кварталі, а також серійному виробництву 321L NAND Flash від SK hynix, зафіксувала рекордну виручку — 3,34 млрд дол, що на 52,5% більше у квартальному вимірі. Частка ринку групи зросла з 16,6% у першому кварталі до 21,1%, що є історичним максимумом і забезпечило друге місце цьому виробнику.

Виручка Kioxia досягла 2,14 млрд дол, зростання склало 11,4% у квартальному вимірі, що забезпечило компанії третє місце. Зростання було зумовлене високим попитом на AI-сервери та нормалізацією рівня запасів у клієнтів з ПК та смартфонами.

Виручка Micron зросла на 3,7% у квартальному вимірі, до 2,1 млрд дол, однак на результатах компанії позначилося зниження ASP. Попри це, обсяги поставок значно зросли, що призвело до кращих, ніж очікувалося, показників виручки. Загальна частка ринку Micron трохи знизилася до 13,3%, і компанія опустилася на четверте місце, хоча її частки ринку Client SSD і Data Center SSD досягли рекордних показників.

SanDisk наростила продаж на 12,2% у квартальному вимірі, до 1,9 млрд дол, завдяки відновленню цін у дистриб'юторських каналах та поповненню запасів Client SSD і роздрібної продукції. Однак рівень завантаження виробничих потужностей її спільних підприємств з Kioxia ще не повністю відновився, а обмежена присутність на ринку Enterprise SSD продовжує утримувати компанію позаду конкурентів у сегменті AI-серверів і Data Center-застосувань.

