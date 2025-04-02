TrendForce: у ІІ кв. ціни на DRAM для ПК залишаться майже не змінними

2 апреля 2025 г., 17:44

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Останні дані TrendForce показують, що підвищення тарифів у США змусило більшість брендів-виробників оперативної пам'яті розпочати активній розпродаж в І кв., що прискорило скорочення запасів по всьому ланцюжку.

У другому кварталі очікується зниження цін на звичайну DRAM лише до 5% кв/кв, в той час як середні ціни на DRAM, включаючи HBM, зростуть на 3-8% завдяки збільшенню поставок HBM3e 12hi.

Ціни на комп'ютерну та серверну DRAM залишаться майже стабільними.

У відповідь на можливе підвищення тарифів у США великі вендори сегменту ПК просять ODM збільшити обсяги виробництва, що прискорює вичерпання запасів DRAM на складах. OEM-виробники з нижчим рівнем запасів можуть збільшити закупівлі у постачальників у ІІ кв., щоб забезпечити стабільну пропозицію DRAM у другій половині 2025 року.

Щодо пропозиції, хоча прогрес Samsung у виробництві HBM відбувається повільніше, ніж очікувалося, компанія не переорієнтувала значні потужності на звичайну DRAM. SK hynix залишається зосередженою на серверній та мобільній DRAM, обмежуючи пропозицію DDR5 для ПК. Натомість ціни на DDR4 залишаються низькими через млявий споживчий попит та постійне нарощування потужностей китайськими постачальниками. В результаті, очікується, що ціни на ПК DRAM у другому кварталі залишаться незмінними у порівнянні з попереднім кварталом.

Що стосується серверної DRAM, то збільшення закупівель серверів загального призначення трьома найбільшими північноамериканськими гіперскейлерами і активізація інвестицій в АІ-платформи у Китаї сприяли зростанню використання серверної ODM і стимулювали високий попит на пам'ять DDR5.

Хоча постачальники переводять потужності DDR4 на DDR5, початкова пропозиція залишається обмеженою. Зростаючий попит на HBM, особливо з боку серій B200 і B300 від NVIDIA, ще більше ускладнює розподіл потужностей. Очікується, що ціни на DDR5 стабілізуються у другому кварталі, а на DDR4 падіння буде меншим, ніж очікувалося, що призведе до фіксованої середньої контрактної ціни в цілому.

Ціни на мобільну DRAM дещо зростуть, графічна DRAM сповільнить падіння, а продажі DRAM у роздріб відновляться.

Попит на мобільну DRAM покращився завдяки субсидіям на смартфони в Китаї та невеликому зростанню поставок смартфонів високого рівня. Додатковий попит з боку комп'ютерних і серверних додатків призвів до зростання споживання бітів LPDDR5X. Хоча пропозиція LPDDR4X є достатньою завдяки агресивній експансії китайських виробників, очікується, що ціни на неї знизяться лише до 5%. Незважаючи на зростання пропозиції бітів, LPDDR5X залишається дефіцитною, і постачальники підтримують настрої дефіциту, підтримуючи прогнозоване зростання до 5% у порівнянні з попереднім кварталом.

TrendForce відзначає, що попит на GDDR7 у другому кварталі буде в основному формуватися за рахунок запасів відеокарт наступного покоління. Очікується, що ціни на GDDR7 залишаться незмінними або трохи знизяться через обмежену пропозицію. Прогнозується, що ціни на GDDR6 знизяться лише на 3-8% завдяки виходу моделі DeepSeek з відкритим вихідним кодом. Хоча виробництво GDDR7 зростає, пропозиція залишається нестабільною. Щоб запобігти подальшому падінню цін, найбільші постачальники DRAM комплектують поставки GDDR6, щоб стабілізувати контрактні ціни і прискорити розпродажі запасів.

Очікується, що сегмент споживчої DRAM виграє від розгортання нової інфраструктури, включаючи базові станції 4G/5G і модернізацію оптоволоконних мереж, що повинно поступово збільшити попит. Здоровий рівень запасів спонукає до більш агресивних закупівель, підтримуючи повернення до зростання у порівнянні з попереднім кварталом.

Пропозиції виробники оперативної пам'яті стали більш консервативними у другому півріччі минулого року, вони скоротили випуск DDR3/DDR4 у відповідь на тиск з боку запасів та слабкий попит на ринку. Очікується, що контрактні ціни на DDR4 зростуть до 5% у ІІ кв. через уповільнення виробництва та відновлення попиту. Ціни на DDR3, швидше за все, залишаться незмінними, оскільки попередній рівень надлишкових запасів продовжує тиснути на ринок, незважаючи на нещодавню закупівельну активність.

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