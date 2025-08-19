TrendForce: у 2026 році більшість сегментів ринку електроніки, включно зі смартфонами та ноутбуками, залишаться в стагнації

19 августа 2025 г., 11:45

0

Tweet

Згідно з останнім дослідженням аналітичної компанії TrendForce, у 2025 році світовий ринок електроніки буде розділений. Попит на AI-сервери, що зумовлений потребами дата-центрів, стане єдиним двигуном зростання. Водночас споживчі продукти, як-от смартфони, ноутбуки, телевізори та носимі пристрої, демонструватимуть стагнацію під тиском високої інфляції, відсутності проривних інновацій та геополітичної невизначеності.

За прогнозами, у 2025 році поставки AI-серверів зростуть на понад 20% у річному обчисленні. Оскільки постачальники хмарних послуг зосереджують капітальні витрати на високопродуктивних GPU від NVIDIA та власних чипах ASIC, бюджети на універсальні сервери скорочуються. Натомість ажіотаж навколо edge AI для кінцевих пристроїв помітно охолов. Хоча бренди намагаються інтегрувати AI-функції у споживчі продукти, більшість цих зусиль залишаються на етапі маркетингу, очікуючи на появу «вбивчих» застосунків. Внаслідок цього, за прогнозами TrendForce, у 2025 році поставки смартфонів і ноутбуків залишаться на тому ж рівні або зростуть лише на 1–2%, поставки телевізорів скоротяться на 1,1%, а ринок носимих пристроїв зменшиться на 2,8%.

Прогноз на 2026 рік показує, що ситуація лише погіршиться. TrendForce вважає, що галузь вступить у фазу консолідації з низькими темпами. Більшість сегментів ринку, включно зі смартфонами та ноутбуками, залишаться в стагнації або демонструватимуть незначне зростання. Навіть стрімкий розвиток AI-серверів, який був головним драйвером останніх років, сповільниться через ефект високої бази. Загалом, як зазначають аналітики, без нового технологічного прориву чи «вбивчого» застосунку, здатного згенерувати новий попит, галузь чекає період низького зростання.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6