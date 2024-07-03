TrendForce прогнозує зростання світових поставок серверів на 4-5% в ІІІ кв.

3 июля 2024 г., 9:35

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Дослідження TrendForce показують, що, хоча загальне середовище цього року зазнало впливу бюджетних обмежень на АІ, що призвело до повільнішого, ніж очікувалося, зростання загальних обсягів закупівель супутніх компонентів, таких як BMC і нові процесори, останнім часом спостерігається тенденція до покращення попиту на нові серверні платформи серед виробників та хмарних провайдерів. Крім того, опитування ланцюжків поставок ODM показують, що після сезонного спаду в І кв. очікується послідовне зростання поставок серверів у другому та третьому кварталах.



Виробники та CSP більш агресивно готують нові процесори в порівнянні з попередніми періодами. Як Sapphire Rapids і Emerald Rapids від Intel, так і Bergamo і Genoa від AMD демонструють значне зростання завдяки підвищеному попиту, пов'язаному з хмарними технологіями. У секторі BMC сильний імпульс закупівель, особливо для GB200, і накопичення запасів китайськими компаніями ведуть до збільшення замовлень в кінці другого і в третьому кварталі. TrendForce очікує, що поставки у бітах перевищать початкові прогнози, а частка DDR5 зросте до позначки 60% в ІІІ кв.



TrendForce відзначає, що попит на сервери збільшиться з другого і третього кварталу, причому найбільше зростання поставок продемонструють корпоративні виробники, такі як Dell, HPE і Lenovo. Це зростання зумовлене не лише високим попитом на сервери зі штучним інтелектом, а й відкладеними через пандемію тендерами та зростаючою потребою в серверах для зберігання даних зі штучним інтелектом. Як результат, показники відвантажень у другому кварталі були високими, і очікується, що вони збережуться і в третьому кварталі, а квартальне зростання складе 4-5%.



Що стосується китайських компаній, то, попри те, що регіональні економічні умови ще не повністю відновилися, в цьому місяці в Китаї повинні початися державні телекомунікаційні тендери, що підвищить попит на замовлення для таких компаній, як IEIT і xFusion. У секторі CSP компанія ByteDance збільшує закупівлі серверів для нових бізнес-потреб, тоді як Alibaba і Tencent збільшують замовлення серверів у зв'язку з циклами модернізації.



TrendForce вважає, що необхідно стежити за тим, чи зможе поточний попит підтримувати зростання кількості серверів, але нещодавня динаміка закупівель компонентів вказує на те, що попередній ефект витіснення загальних серверів серверами для АІ поступово зменшується.

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