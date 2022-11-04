TrendForce прогнозує глобальний продаж ноутбуків лише на рівні 176 мільйонів одиниць у 2023 р.

4 ноября 2022 г., 13:35

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Згідно з прогнозом TrendForce, світові поставки ноутбуків у ІІІ кв., ймовірно, знизяться до 42,9 млн одиниць, що на 7,2% нижче у поквартальному зрівнянні і на 32,3% у річному.



На ринковий попит впливають такі негативні фактори, як товарні запаси, російська агресія в Україні і зростання інфляції, що призводить до перегляду в бік зниження прогнозу поставок на ринку ноутбуків в 2022 році до 189 млн одиниць, що на 23% менше в річному численні. При цьому співвідношення поставок в першому і другому півріччі складе 53:47, що є першим сценарієм з переважанням верхньої межі за останні десять років.



Згідно з дослідженням, структурний дисбаланс між попитом і пропозицією на ринку ноутбуків залишається невирішеним на цей час, що призводить до того, що цього року поставки ноутбуків демонструють тенденцію до зниження з кожним кварталом. TrendForce вважає, що після того, як поточний тиск на запаси поступово повернеться до здорового рівня, хромбуки можуть стати першою хвилею продуктів, які побачать відновлення попиту до другого кварталу 2023 року. Очікується, що традиційний імпульс циклічного зростання повернеться на ринок, а поставки трохи відновляться з 14,44 мільйона в 2022 році до 16,2 мільйона одиниць.



Як зазначається, збережеться тиск на ринку споживчих і комерційних ноутбуків. Хоча попит на перші коригується вже протягом п'яти кварталів, очікується, що основну роль відіграватиме пік сезону. Завдяки появі нових процесорів поставки споживчих ноутбуків наблизяться до традиційного пікового попиту, але протягом року неминучим буде їх зниження. Комерційний попит стикається зі зростанням курсу долара, що призводить до підвищення ставок корпоративних запозичень і постпандемічних сценаріїв, включаючи коригування капітальних витрат, скорочення штатів і звільнення, що призведе до ще більшого спаду, ніж у споживчих ноутбуків.



Крім того, хоча викликаний пандемією попит поступово слабшає, що перешкоджає зростанню ринку ноутбуків високого класу в 2022 році, TrendForce відзначає, що попит на ігрові та креативні пристрої залишиться. Зіткнувшись з дилемою поступового зниження світових поставок ноутбуків, високомаржинальний характер сегментованого ринку став більш помітним. Основні виробники ноутбуків та процесорів, такі як Intel та Nvidia, конкурують за розширення, покращуючи користувацький досвід споживачів за рахунок високих технічних характеристик та кастомізації, одночасно стимулюючи потенційний ринковий попит до переходу в категорію ноутбуків, здатних до безперервного зростання в майбутньому.



Проте, інфляційний тиск та геополітика залишаються змінними факторами у загальному середовищі, і сектор побутової електроніки несе на собі основний тягар цієї невизначеності. Майбутні обсяги поставок на ринку ноутбуків все ще повинні тісно пов'язуватись з цими подіями. Крім того, враховуючи, що Китай продовжує дотримуватися жорсткої політики "нульового рівня" після 20-го Національного з'їзду Комуністичної партії Китаю та ворожих відносин між ним та США, стратегії ланцюгів поставок також перебувають під пильною увагою великих виробників.



Оскільки світова економіка зберігає курс, незважаючи на сильні зустрічні вітри, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує, що темпи економічного зростання в 2023 році складуть приблизно 2,7%, що на 0,5 процентного пункту нижче, ніж у 2022 році, який стане найсуворішою «економічною зимою» за останні 20 років. В цілому, за оцінками TrendForce, немає ніяких ознак очевидного відновлення світового ринку ноутбуків в 2023 році. Хоча річне падіння поставок сповільнилося до 6,9%, воно досягне лише 176 млн одиниць.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада