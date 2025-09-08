TrendForce: обсяг поставок iPhone 17 цього року буде більше на 3.5% порівняно з iPhone 16 у 2024 р.

8 сентября 2025 г., 11:45

0

Tweet

Компанія Apple готова представити чотири флагманські пристрої — iPhone 17, iPhone 17 Air (попередня назва), iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max.

Крім оновленого дизайну, нова лінійка, як прогнозується, буде оснащена покращеннями в продуктивності процесора, керуванні теплом і можливостях обробки зображень, що, як очікується, допоможе стимулювати попит. TrendForce прогнозує, що загальний обсяг поставок серії iPhone 17 зросте на 3.5% порівняно з лінійкою iPhone 16 у 2024 році, а серія Pro залишиться основним рушієм продажів. Однак, мляві глобальні економічні умови та потенційне підвищення цін на преміальні моделі можуть стримати загальний попит.

Аналітики зазначають, що поява iPhone 17 Air знаменує офіційний вихід Apple у категорію тонких і легких флагманських пристроїв. Однак, Air може не задовольнити споживачів, які віддають перевагу великим батареям і високоякісній фотографії, через зменшення ємності акумулятора та зменшення характеристик камери. TrendForce очікує, що початкові поставки Air будуть відповідати історичним рівням серії Plus, хоча його фактичні показники продажів ще належить побачити.

Очікується, що iPhone 17 та Air будуть оснащені процесором A19, тоді як серія Pro використовуватиме A19 Pro. Обсяг DRAM буде збільшено до 12 ГБ у моделях Air, Pro та Pro Max, а накопичувач для цих моделей починатиметься з 256 ГБ, масштабуючись до 1 ТБ.

Модель Air використовуватиме кремнієвий анодний акумулятор та конфігурацію eSIM для досягнення балансу між тонкістю та витривалістю. Зокрема, вся серія iPhone 17 побачить значні оновлення камери: передня камера перейде з 12 МП на 24 МП, а всі задні камери будуть збільшені до 48 МП. Моделі Pro підуть ще далі, маючи перероблений прямокутний масив та оптимізовані програмні алгоритми для покращення оптичного зуму та роздільної здатності зображення.

Щодо ціноутворення, очікується, що базова модель iPhone 17 збереже торішній рівень, тоді як моделі Air, Pro та Pro Max будуть на 50-100 дол. Вище за аналогічну ємність. Очікується, що за ціною Air буде безпосередньо конкурувати з Samsung Galaxy S25 Edge, підкреслюючи стратегію Apple щодо посилення привабливості бренду через диференціацію продукту.

Запуск Air, разом із очікуваною на наступний рік складаною моделлю, говорить про ширшу стратегію Apple щодо диверсифікації свого продуктового портфоліо та залучення ширшої бази користувачів. TrendForce зазначає, що Apple може скоригувати свій цикл випуску в майбутньому, запускаючи суб-флагманську модель у першій половині року, за якою у другій половині слідуватимуть Air, Pro, Pro Max та складана модель — створюючи багатшу та більш чітко сегментовану продуктову матрицю.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI