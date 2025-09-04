TrendForce: дохід світової індустрії DRAM у ІІ кв. зріс на 17,1% до 31,63 млрд дол.

4 сентября 2025 г., 11:45

За даними TrendForce, дохід світової індустрії DRAM у другому кварталі 2025 року зріс на 17,1% у квартальному вимірі, досягнувши 31,63 млрд дол. Цьому зростанню сприяло підвищення контрактних цін на звичайну DRAM, значний приріст обсягів постачань та збільшення обсягів HBM. Прискорене вичерпання запасів у постачальників DRAM та посилення закупівельної активності з боку виробників PC, смартфонів та постачальників хмарних послуг (CSP) призвели до повернення контрактних цін на більшість продуктів у позитивну зону.

SK Hynix у другому кварталі 2025 року перевищила власні прогнози щодо обсягів постачань. Попри обмежений приріст середньої ціни продажу через більшу частку постачань дешевшої DDR4, дохід компанії зріс на 25,8% у квартальному вимірі, до 12,23 млрд дол., що дозволило їй збільшити частку ринку до 38,7% та знову посісти перше місце.

Компанія Samsung посіла друге місце, зафіксувавши зростання як середньої ціни продажу, так і обсягів постачань. Дохід зріс на 13,7% у квартальному вимірі, до 10,35 млрд дол., хоча частка ринку незначно знизилася до 32,7%.

Micron продемонструвала різке збільшення обсягів постачань, але зіткнулася з ціновим тиском через збільшення частки DDR4 в асортименті, що призвело до помірного зростання доходу на 5,7% у квартальному вимірі, до 6,95 млрд дол.. Частка ринку компанії знизилася до 22%, і вона посіла третє місце.

Тайванські постачальники також показали сильне зростання в другому кварталі, переважно заповнюючи попит, який не змогли задовольнити три провідні гравці, що переорієнтувалися на виробництво передових вузлів. Nanya Technology зафіксувала різке зростання обсягів постачань завдяки активному поповненню запасів виробниками PC та споживчими клієнтами. Попри зниження середньої ціни продажу, дохід компанії зріс на 56% у квартальному вимірі, приблизно до 340 млн дол.

Компанія Winbond також повідомила про значне збільшення обсягів постачань, а стабільні середні ціни продажу допомогли збільшити дохід на 24,9% у квартальному вимірі, до 180 млн дол.

Дохід PSMC, що включає лише власне виробництво DRAM для споживчого ринку, зріс на 86,4% у квартальному вимірі, до 20 млн дол., завдяки агресивному поповненню запасів. Проте, якщо враховувати послуги ливарного виробництва, дохід PSMC знизився на 2,9% у квартальному вимірі, оскільки попит клієнтів на аутсорсинг відновлювався поступово.

