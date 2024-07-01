TrendForce: ціни на NAND флеш-пам’ять у третьому кварталі зростуть лише на 5-10%

1 июля 2024 г., 12:35

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TrendForce повідомляє, що в той час, як корпоративний сектор продовжує інвестувати в серверну інфраструктуру - особливо з урахуванням зростаючого впровадження штучного інтелекту, що стимулює попит на корпоративні твердотільні накопичувачі, - ринок споживчої електроніки залишається млявим. Очікується, що в поєднанні з агресивним нарощуванням виробництва постачальниками NAND у другій половині року це призведе до збільшення коефіцієнта достатності флеш-пам’яті NAND до 2,3% у третьому кварталі, обмеживши загальне зростання цін на неї до 5-10%.



Цього року ціни на флеш-пам’ять NAND різко зросли, оскільки в першій половині року виробники стримували обсяги виробництва, що допомогло їм відновити прибутковість. Однак, з помітним нарощуванням виробництва та млявим роздрібним попитом, спотові ціни на пластини значно впали. Деякі ціни на пластини зараз більш ніж на 20% нижчі за контрактні, що ставить під сумнів стійкість майбутнього зростання цін.



Що стосується твердотільних накопичувачів для клієнтів, то, попри те, що продажі ноутбуків вступають у традиційний піковий сезон, поведінка клієнтів щодо запасів залишається консервативною. Ціни на накопичувачі для ПК ще не повністю компенсували торішнє зростання, а обсяги закупівель у другому півріччі не продемонстрували значного зростання. Оскільки постачальники модернізують технологічні процеси виробництва клієнтських SSD-накопичувачів для ПК до 2ХХ шарів, виробничі потужності зростають, але слабкий попит продовжує стримувати зростання цін. Крім того, значний ціновий розрив між продуктами QLC і TLC призвів до того, що все більше покупців ПК віддають перевагу рішенням QLC, що посилює цінову конкуренцію. Таким чином, очікується, що зростання цін на клієнтські SSD для ПК в III кв. буде стриманим і складе 3-8%.



На корпоративному фронті розширення розгортання серверів AI стимулює значні інвестиції в ІТ-інфраструктуру, а замовлення OEM-виробників серверів різко зросли в третьому кварталі. Попри консервативні замовлення від виробників смартфонів і ноутбуків, ринок NAND Flash стає більш збалансованим. Твердотільні накопичувачі QLC Enterprise SSD великої ємності в основному поставляються двома домінуючими виробниками модулів, в той час, як інші жорстко конкурують за замовлення на корпоративні SSD, щоб оптимізувати використання своїх потужностей у другій половині року. В результаті очікується, що зростання цін на корпоративні SSD в третьому кварталі складе значні 15-20%.



Для eMMC у третьому кварталі не вистачає значних драйверів попиту, але виробники модулів рішуче налаштовані наполягати на підвищенні цін. Очікується, що ця рішучість призведе до мінімального зростання цін, а контрактні ціни залишаться приблизно на одному рівні.



У сегменті UFS достатній рівень запасів і повільне вичерпання запасів OEM-виробниками смартфонів, а також збільшення пропозиції від виробників модулів створюють більший вибір для покупців. Оскільки виробники модулів націлені на значне підвищення цін у III кв., очікується опір. Зважаючи на значні запаси покупців і слабкий ринковий попит, постачальникам, можливо, доведеться піти на компроміс: очікується, що контрактні ціни на UFS у третьому кварталі зростуть лише на 3-8%.

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