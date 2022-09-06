TrendForce: у ІІ кв. глобальне виробництво смартфонів склало лише 292 млн - падіння на 6%

6 сентября 2022 г., 10:45

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Згідно з дослідженнями TrendForce, планування виробництва смартфонів на друге півріччя 2022 року було досить консервативним, оскільки бренди надавали пріоритет коригуванню запасів каналів дистрибуції. У той же час ринковий попит погіршився через заходи контролю пандемії в Китаї, і бренди були змушені знизити свої виробничі плани.



Загалом обсяг виробництва смапртфонів впав на 6% у другому кварталі, хоча вінзростав у попередніх других кварталах. Глобальне виробництво становило лише приблизно 292 мільйони одиниць, що на 5% менше порівняно з показниками виробництва за той самий період мінулого року, коли в Південній та Південно-Східній Азії сталася друга хвиля спалахів пандемії.



Як основний постачальник у Європі, Samsung була змушена провести серію коригувань запасів готових продуктів і компонентів, включаючи масштабні рекламні акції та призупинення закупівель компонентів через вплив російсько-української війни. Таким чином, обсяг виробництва у іІ кв. значно скоротився на 16,3% кв/кв до 61,8 млн одиниць. Дивлячись на третій квартал, Samsung все ще зосереджується на коригуванні запасів каналів розподілу. І оскільки прогноз залишається консервативним, загальне виробництво в ІІІ кв. 2022 року, за оцінками, залишиться незмінним або має тенденцію до незначного зростання порівняно з минулим кварталом. Варто зазначити, що в останні роки, завдяки агресивним інвестиціям Samsung у дослідження, розробку та маркетинг складних пристроїв, компанія успішно підтримує популярність цих пристроїв, а також стає лідером ринку в цьому сегменті. У 2022 році Samsung буде володіти майже 90% з тої частки у 1,1% яка приходиться на складні пристрої з глобальних продажів смартфонів.



Другий квартал є перехідним періодом для Apple, оскільки вона переходить від старих моделей, і номінально це квартал із найнижчими показниками виробництва протягом року. У другому кварталі на початкові операційні показники вплинуло запровадження карантину в Шанхаї та Куньшані, що загальмувало постачання в ланцюзі поставок. Дефіцит виробництва, який утворився під час карантину, був компенсований за рахунок коригування виробничих потужностей після зняття карантину. Apple все ще випустила 48,2 мільйона одиниць у ІІ кв., посівши друге місце у світі. Якщо дивитися на третій квартал, iPhone 14 Pro і Pro Max є одними з чотирьох нових моделей, які будуть оновлені до процесора A16 (який виготовлен TSMC по 4 нм). Очікується, що такі оновлення, як збільшення початкового об’єму пам’яті LPDDR5 до 6 ГБ і 256 ГБ, збільшення основної камери до 48 Мп, зміни в дизайні Face ID тощо, піднімуть стартові ціни. Однак під тиском зростання глобальної інфляції та валютного курсу очікується, що Apple прийме більш обережну стратегію ціноутворення, щоб не вплинути на показники продажів.



OPPO (включаючи Realme, OnePlus) випустила 38,8 мільйонів смартфонів, що на 4,2% менше порівняно з попереднім кварталом. Xiaomi (включаючи Redmi, POCO, Black Shark) відмітилась 38 мільйонами пристроїв, що на 14,6% менше порівняно з попереднім кварталом. Оскільки Vivo (включно з iQoo) почала суттєво коригувати темпи виробництва в І кв., у другому кварталі воно піднялось на 12,7% до 25,7 млн. Три вищезазначені бренди займають третє-п’яте місця відповідно. Ці три бренди суттєво збігаються на ринку збуту та плануванні продукції. У другому кварталі карантинні заходи в Китаї та екстремальні погодні умови на індійському ринку вплинули на економічні показники, що призвело до зниження продажів на цих двох основних ринках, що, у свою чергу, відобразилося на показниках виробництва за отчетний період. Крім того, швидке зростання Honor на китайському ринку створює значну загрозу для частки ринку таких брендів, як OPPO, Xiaomi та Vivo. За оцінками TrendForce, у 2022 році Honor у Китаї перевершить Xiaomi та наблизиться до OPPO та Vivo.



Якщо дивитися на третій квартал, очікується, що економіка Китаю, основного ринку OPPO, Xiaomi та Vivo, залишиться слабкою. Спочатку оптимістичним ринкам, що розвиваються, таким як Індія та Індонезія, також було важко підтримувати зростання через глобальну інфляцію, продовольчі кризи та екстремальні погодні умови. Беручи до уваги численні негативні ринкові чинники та той факт, що запаси каналів дистрибуції все ще потрібно переварити, TrendForce вважає, що обсяг виробництва трьох вищезазначених брендів буде приблизно відповідати минулому кварталу. Хоча всі ці компанії демонструватимуть різке зниження більш ніж на 10% порівняно з таким же періодом минулого року, що є достатнім, щоб передвіщати тривожні показники в пік сезону протягом другого півріччя. Загалом Китай, один із трьох основних ринків світу, досяг високого ступеня насичення, а зростання попиту сповільнилося. У майбутньому три основні китайські бренди смартфонів продовжать розширення на закордоні ринки.

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