Trend Micro представила исследование о скомпрометированных хакерами локальных и облачных серверах

8 сентября 2020 г., 14:55

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Компания «Elcore Украина», официальный дистрибьютор Trend Micro, сообщила о том, что вендор представил новый отчет о глобальной теневой инфраструктуре.



Опубликованы обнаруженные Trend Micro сведения о сложном цикле монетизации преступных действий, связанных со взломом, использованием и сдачей в аренду локальных и облачных серверов организаций. Эти данные были получены в ходе работы над вторым из трёх докладов компании об инфраструктуре киберпреступности, посвящённым тому, как работает рынок нелегального хостинга.



Кроме этого, исследователи Trend Micro выявили, например, такой факт: одним из сигналов для специалистов по ИТ-безопасности, говорящим об активности киберпреступников, должно стать обнаружение операций майнинга криптовалюты с использованием инфраструктуры организации. Хотя криптомайнинг сам по себе не нарушает бизнес-процессы и не приводит к финансовым потерям, ПО для него обычно используется хакерами для получения прибыли от скомпрометированных серверов организации, которые «простаивают», пока киберпреступники разрабатывают более перспективные с точки зрения заработков схемы. К числу таковых относятся, например, кража ценных данных, продажа доступа к серверам другим хакерам и подготовка к целевым атакам с использованием программ-вымогателей. Любые серверы, на которых обнаружены криптомайнеры, рекомендуется немедленно отключить от инфраструктуры и обследовать на предмет возможных противозаконных действий.



«Рынок нелегального хостинга предлагает своим клиентам широкий спектр инфраструктурных решений для разного рода кампаний, включая абьюзоустойчивый хостинг, услуги анонимизации, предоставление доменных имён и предварительно скомпрометированные корпоративные ресурсы, — отметил Боб Макардл (Bob McArdle), директор направления перспективного исследования угроз в Trend Micro. — Наша цель — повысить уровень осведомлённости об инфраструктуре, которую используют киберпреступники, чтобы помочь правоохранительным органам, нашим клиентам и другим исследователям в этой области лишить злоумышленников инструментов совершения правонарушений и увеличить их операционные расходы».



В докладе перечислены доступные на сегодняшний день услуги рынка нелегального хостинга, а также приведены технические подробности того, как они функционируют и как киберпреступники используют их для ведения своей деятельности. Также в нём содержится подробное описание типичного жизненного цикла скомпрометированного сервера — от первоначального взлома до финальной атаки.



Облачные серверы особенно уязвимы для компрометации и использования в инфраструктуре нелегального хостинга, так как они часто защищены хуже локальных.



Боб Макардл также отметил: «Взломав локальные или облачные корпоративные активы, хакеры смогут в дальнейшем свободно их использовать. Поэтому на практике в первую очередь стоит обратить внимание именно на те активы, которые проще всего скомпрометировать».



Киберпреступники используют уязвимости в серверном ПО, атаки методом перебора для взлома учётных данных или кражу этих учётных данных при помощи фишинга, чтобы развернуть в сети организации вредоносное ПО. Также они могут взломать программное обеспечение для управления инфраструктурой, похитив ключи облачного API, что предоставит им доступ к ресурсам и возможность создания новых виртуальных машин.



После взлома доступ к этим облачным серверам будет продан на подпольных форумах, специализированных торговых площадках и даже в социальных сетях для использования в разнообразных атаках.



В докладе также рассматриваются новые тенденции рынка нелегального хостинга, в том числе взлом телефонии и спутниковой инфраструктуры, а также сдачу в аренду возможности скрытно использовать вычислительные мощности организаций, включая удаленный доступ по RDP и VNC.

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